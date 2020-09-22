ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»

Рады сообщить о том, что ОАО «Халык Банк Кыргызстан» теперь обслуживает карты российской платежной системы «Мир». Это значит, что держатели карт «Мир» могут снимать деньги в банкоматах, POS-терминалах и совершать бесконтактные покупки через POS-терминалы банка.

Данное нововведение стало результатом успешной интеграции двух платежных систем, национальной «Элкарт» и российской «Мир».

Напомним, оператором платежной системы «Мир» является Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданная 23 июля 2014 года. 100 процентов акций АО «НСПК» принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.