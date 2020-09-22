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Бизнес

ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»

Рады сообщить о том, что ОАО «Халык Банк Кыргызстан» теперь обслуживает карты российской платежной системы «Мир». Это значит, что держатели карт «Мир» могут снимать деньги в банкоматах, POS-терминалах и совершать бесконтактные покупки через POS-терминалы банка.

Данное нововведение стало результатом успешной интеграции двух платежных систем, национальной «Элкарт» и российской «Мир».

Напомним, оператором платежной системы «Мир» является Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданная 23 июля 2014 года. 100 процентов акций АО «НСПК» принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165974/
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