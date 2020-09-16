Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?

Если вы копите на большую покупку и хотите защитить деньги от инфляции и импульсивных трат, оптимальный вариант для вас — пополняемый банковский вклад. Депозит «Капитал» в «Бакай Банке» со ставкой до 11 процентов годовых — как раз то, что нужно.

Когда вы копите на квартиру, машину или другую большую покупку, которую в Кыргызстане принято совершать в иностранной валюте — долларах США, стоит позаботиться о защите денег от инфляции. Депозиты — не инструмент заработка, но помогают сохранить сбережения от обесценивания.

Депозит «Капитал» в «Бакай Банке» подходит для цели накопить на большую покупку: его можно пополнять, проценты ежемесячно добавляются к основной сумме вклада, а ставка по нему — до 11 процентов в год (эффективная процентная ставка — до 11,6 процента).

Депозиты в «Бакай Банке»

«Бакай Банк» — один из крупнейших банков в стране, найти офис банка можно в любом районе. На рынке Кыргызстана только «Бакай Банк» обладает международным кредитным рейтингом и имеет прогноз «стабильный».

В линейке вкладов «Бакай Банка» есть депозиты для пенсионеров и детей, для людей, которые живут на получаемые проценты, и для сбережения накоплений.

Получите консультацию прямо сейчас (круглосуточно):