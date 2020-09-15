Как открыть депозит и не прогадать?

Как оценить надежность банка? В какой валюте открывать депозит? Кто гарантирует, что вклады «не сгорят»? Эти и другие вопросы мы задали заместителю председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айнагуль Токтосуновне Ахматовой.

Как понять, что банк надежен?

Фото «Халык Банк Кыргызстан». Зампредседателя правления Айнагуль Ахматова

— Айнагуль Токтосуновна, как опытный банкир скажите, как понять, что банк надежен, если ты собираешься доверить ему свои деньги в виде депозита?

— На самом деле существует много аспектов, определяющих степень надежности банка, но для клиента достаточно придерживаться следующих принципов оценки:

наличие у коммерческого банка соответствующих лицензий Национального банка Кыргызской Республики на осуществление банковских операций;

размер уставного капитала банка (чем больше размер уставного капитала, тем банк стабильнее);

исторические данные по деятельности банка;

информация об основных акционерах банка;

участие банка в Системе защиты депозитов нашей страны.

Считаю, что данные показатели позволят клиенту сделать правильные выводы по надежности и стабильности банка. Найти их можно в свободном доступе — на официальных сайтах самих банков.

В какой валюте хранить сбережения?

— Хорошо, допустим, банк выбран. В какой валюте выгодно держать вклады: сомах или долларах США с учетом того, что сейчас не самая стабильная ситуация на рынке?

— Для выбора депозита клиент должен установить приоритеты, на основе которых он может принять для себя решение.

Учитывая текущую ситуацию с нестабильностью обменного курса на рынке, мы бы рекомендовали размещать денежные средства на депозитах как в сомах, так и в долларах США, создавая так называемую подушку безопасности.

В настоящее время банки предлагают по депозитам в сомах достаточно доходную ставку, в некоторых случаях, она достигает 12 и более процентов годовых, что, безусловно, выше показателя инфляции в стране.

Но при этом стоит рассматривать и одновременное размещение на валютных вкладах, доходность по которым хоть и невысокая, но при изменении курса национальной валюты позволяет получить определенный доход. К примеру, в марте этого года сом девальвировал по отношению к доллару почти на 10 процентов, так, если в марте курс доллара к сому составлял 69,9, то на текущий момент он достиг уровня в 79,2 сома. На данный момент годовая ставка депозита в долларах 1,5-2 процента. Это значит, что клиент, который имеет депозит в долларах США и обменяв доллары на сомы, получит 10 процентов от девальвации сома и плюс те самые 1,5-2 процента по текущим условиям. Конечно, мы говорим про конкретную ситуацию и не можем с точностью утверждать, что курс доллара будет дальше расти.

Поэтому идеальный вариант, который мы советуем своим клиентам, — это придерживаться соотношения 70/30, то есть размещать на депозитах в национальной валюте 70 процентов своих средств и 30 процентов денежных средств размещать на депозитах в долларах США.

Это позволит минимизировать риски в случае изменения курса валюты: как роста, так и снижения. А также позволит получать стабильный доход от вложений. Соотношения валюты вклада могут быть выбраны различные, все зависит от срока и целей накоплений.

Какой вид депозита выбрать?

— На что еще важно обратить внимание при открытии вклада?

— При размещении денежных средств на депозите клиент должен определить для себя четкую цель. Это могут быть накопления на отдых, ремонт, покупку бытовой техники, лечение, первоначальный взнос на ипотеку или же обучение детей. В зависимости от цели необходимо определить возможный срок, на который он может открыть депозит.

Банковский специалист предложит максимально подходящий вариант депозита для каждой конкретной цели.

В случае, если возможны варианты необходимости использования денег, находящихся на депозите (в связи с изменением ситуации), то предпочтительнее открыть сомовый депозит «Универсальный», который позволит производить частичное снятие денег и пополнение депозита.

Если речь идет о необходимости накопления денежных средств, то в данном случае возможно размещение на депозит «Накопительный», который позволяет осуществлять дополнительные взносы в течение всего срока действия депозита, а также частично снимать деньги со счета до 20 процентов от суммы остатка по счету в день. Данный вид депозита наиболее актуален для родителей, планирующих обучение своих детей в будущем либо клиентов, желающих произвести накопление денежных средств для своих личных целей.

Особые условия предоставляются для пенсионеров, по депозитам которых помимо возможности пополнения счета, предлагается более высокая ставка нежели по сходным стандартным программам, что, безусловно, дает возможность получения более высокой доходности для данной группы клиентов.

Также считаю необходимым обратить внимание клиентов на очень важный аспект, ставший актуальным в настоящее время.

По желанию клиента, при открытии депозита он может получить платежную карту «Элкарт», на которую будут зачисляться проценты по депозиту.

Соответственно, исчезает необходимость постоянного хождения в банк, получение денежных средств возможно в любом банкомате/пос-терминале, кроме того, клиент получает возможность производить оплату за услуги, товары и другое посредством платежной карты. Это тоже очень удобно.

Хочу особо подчеркнуть, что навыки сбережения и накопления денег позволяют заложить основу комфортной жизни в будущем. Если вовремя начать откладывать, например, на обучение детей, то это гарантирует получение ими достойного образования. Или другой пример, если заранее начать копить деньги на отдых или предстоящий ремонт — это избавит от необходимости брать мелкие потребительские кредиты, ставки по которым достаточно высокие.

В целом есть такое мнение, что пандемия повлияет на поведение населения в сторону приоритета накопления денежных средств.

Периоды кризиса обычно изменяют психологию потребления населения. Карантин и изоляция от бездумного шопинга приводят людей к осознанию бессмысленности многих трат, а снижение доходов заставляет задуматься о накоплении «финансовой подушки», необходимой для безболезненного преодоления кризисных периодов.

Есть гарантия, что я не потеряю деньги?

— Кто гарантирует, что вклады населения «не сгорят» и человек не потеряет свои деньги?

— В первую очередь гарантию по сохранности депозитов принимает на себя банк, привлекший депозит, он отвечает за его сохранность и соблюдение всех принятых на себя обязательств своим капиталом. Кроме этого, в Кыргызстане функционирует Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики, созданное согласно Закону Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов)». Согласно статье 4 данного закона, вкладчикам выплачивается компенсация в размере 200 тысяч сомов, включая основную сумму депозита и начисленных процентов по нему. Поэтому немаловажно при открытии вклада поинтересоваться о том, является данный банк участником Системы защиты депозитов или нет.

— А что на счет «Халык Банка»? Выполняет ли Ваш банк обязательства перед вкладчиками в период кризиса?

— Безусловно, выполняет. Несмотря на резкое изменение обменного курса, банк продолжает выполнять все обязательства по депозитам в полном объеме согласно установленным условиям.

Как уже ранее было сказано, в настоящее время экономика испытывает определенные трудности, связанные с пандемией, что отражается на уровне развития экономики в целом. Конечно, наш банк учитывает все нюансы, реально оценивая свои возможности по соблюдению принятых обязательств перед клиентами банка. Банк ценит своих клиентов и изыскивает возможность по индивидуальному подходу к каждому из них.

Для предпринимателей

— Мы поговорили в основном о вкладах для физических лиц. Что предлагает «Халык Банк» для предпринимателей?

— Для юридических лиц предлагается широкий спектр услуг с учетом специфики их деятельности. Необходимо учитывать, что бизнес больше интересует движение денег, нежели их накопление, хотя и последний вариант тоже возможен. Банк готов предложить предпринимателям открытие расчетных счетов с проведением операций как в национальной валюте, так и в валюте различных стран мира (американских долларах, тенге, российских рублях, китайских юанях и других). Платежи могут осуществляться как внутри страны, так и в любую точку мира.

Исходя из текущей ситуации с карантином, банк активно предлагает клиентам возможность работы в удаленном доступе посредством интернет-банкинга, использования корпоративных платежных карт и другого.

Для клиентов разработаны различные опции по срочным депозитам, позволяющие производить сбережение и накопление денежных средств, при этом в данном случае банк готов подходить к каждому клиенту индивидуально с учетом специфики его деятельности и потребностей.

О БАНКЕ:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана».

Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке нашей страны.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 18 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.