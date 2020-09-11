Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?

Эксперты прогнозируют активный рост цен на золото. Для того чтобы зарабатывать на драгметаллах, необязательно покупать слитки — инвестировать в золото можно через обезличенный металлический счет в «Бакай Банке».
Внимание финансовых изданий приковывает изменение цен на золото, связанное с пандемией коронавируса и коллапсом мировой экономики. С начала 2020 года к началу августа стоимость драгоценного металла выросла более чем на 30 процентов и достигла своего исторического максимума с 2011-го, превысив 2 тысячи долларов США за тройскую унцию.
Позднее стоимость золота стала корректироваться, однако некоторые аналитики предсказывают дальнейший рост цен в перспективе от полугода до пяти лет.
Обезличенный металлический счет
Чтобы вложить часть сбережений в золото, платину или серебро, необязательно инвестировать крупные суммы или покупать слитки. Достаточно открыть обезличенный металлический счет в «Бакай Банке».
Преимущества такого счета:
- не облагается НДС при покупке-продаже;
- не нужно заботиться о надлежащем хранении металлов;
- легко купить и легко продать по курсу, близкому к мировым котировкам;
- счет бессрочный — никаких переоформлений;
- можно начать с 0,1 грамма золота и платины или 1 грамма серебра;
- платежная карта «Элкарт» выпускается бесплатно к счету от 3 граммов золота;
- драгоценные металлы на счете могут выступать залогом при получении кредита в «Бакай Банке»;
- счет можно отслеживать в приложении Bakai24, валюта будет отображаться в золоте, серебре или платине — XAU, XAG или XPT соответственно.
«Бакай Банк» не дает прогнозов касательно изменения стоимости драгметаллов, однако рекомендует изучить информацию о прогнозах и рассмотреть обезличенный металлический счет как инструмент диверсификации ваших накоплений для защиты от инфляции.
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