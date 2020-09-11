Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?

Эксперты прогнозируют активный рост цен на золото. Для того чтобы зарабатывать на драгметаллах, необязательно покупать слитки — инвестировать в золото можно через обезличенный металлический счет в «Бакай Банке».

Внимание финансовых изданий приковывает изменение цен на золото, связанное с пандемией коронавируса и коллапсом мировой экономики. С начала 2020 года к началу августа стоимость драгоценного металла выросла более чем на 30 процентов и достигла своего исторического максимума с 2011-го, превысив 2 тысячи долларов США за тройскую унцию.

Позднее стоимость золота стала корректироваться, однако некоторые аналитики предсказывают дальнейший рост цен в перспективе от полугода до пяти лет.

Обезличенный металлический счет

Чтобы вложить часть сбережений в золото, платину или серебро, необязательно инвестировать крупные суммы или покупать слитки. Достаточно открыть обезличенный металлический счет в «Бакай Банке».

Преимущества такого счета:

не облагается НДС при покупке-продаже;

не нужно заботиться о надлежащем хранении металлов;

легко купить и легко продать по курсу, близкому к мировым котировкам;

счет бессрочный — никаких переоформлений;

можно начать с 0,1 грамма золота и платины или 1 грамма серебра;

платежная карта «Элкарт» выпускается бесплатно к счету от 3 граммов золота;

драгоценные металлы на счете могут выступать залогом при получении кредита в «Бакай Банке»;

счет можно отслеживать в приложении Bakai24, валюта будет отображаться в золоте, серебре или платине — XAU, XAG или XPT соответственно.

«Бакай Банк» не дает прогнозов касательно изменения стоимости драгметаллов, однако рекомендует изучить информацию о прогнозах и рассмотреть обезличенный металлический счет как инструмент диверсификации ваших накоплений для защиты от инфляции.

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