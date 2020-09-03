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Бизнес

Я календарь переверну... И еще 27 дней без процентов по карте от «Бакай Банка»

Кредитная карта от «Бакай Банка» выручит, если потребовалось срочно что-то купить, не дожидаясь зарплаты. Например, собрать школьника к новому учебному году. При этом если в течение месяца вернуть долг на карту, то кредит будет беспроцентным!

Скажем, 3 сентября вы сняли с кредитки 5 тысяч сомов до аванса, который в вашей компании выдают в середине месяца. Получив аванс, вы вернули на карту эти 5 тысяч. Такая манипуляция не будет стоить вам процентов. Все равно, что занять 5 тысяч у коллеги, но без необходимости просить. Все, что вам нужно, — банкомат.

Кредитная карта с льготным периодом до одного календарного месяца выдается на три года. В течение первых двух лет держатель такой карты пользуется мгновенными займами, а последний год возвращает, если накопит долг.

Если не тратите, не платите!

В отличие от обычных кредитов, кредитную карту можно получить и отложить на всякий случай. Проценты по ней начисляются только на истраченную сумму. Если 5 тысяч сомов из первого абзаца этого текста вы не успели вернуть до конца сентября, то процентная ставка будет начисляться только на эти 5 тысяч, а не на весь лимит по карте, который может достигать пяти ваших зарплат. 

Сколько денег можно получить?

На кредитной карте может быть до пяти ваших зарплат, если вы получаете их на карту «Бакай Банка». Если ваша зарплата начисляется на карту другого банка, лимит по кредитке может достигать двух зарплат.

При этом без поручителя, залога, согласия супруга и других бумаг можно получить до 50 тысяч сомов. До 100 тысяч понадобится один поручитель. 

Преимущества кредитной карты от «Бакай Банка»

  • те же документы, что для других потребительских кредитов, но стоит собрать их однажды, и можно пользоваться займами два года;
  • проценты начисляются только на использованную часть лимита, а если вы не тратите, то ничего и не платите;
  • ни залог, ни поручитель не нужны для открытия лимита до 50 тысяч сомов;
  • погашать кредит можно в пару кликов через мобильный банкинг Bakai24;
  • вам не нужно целевое подтверждение — вы сами решаете, на что тратить деньги;
  • нет штрафов за досрочное погашение;
  • бесплатное SMS-оповещение;
  • выдается в течение одного дня с момента подачи документов.

Кредит открывается на картах «ЭЛКАРТ» или VISA. «Бакай Банк» предлагает такие карты физическим лицам, пенсионерам, индивидуальным предпринимателям.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163893/
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