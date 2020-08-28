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Бизнес

Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»

У граждан Кыргызстана остаются буквально считанные дни для исполнения своих налоговых обязательств: до 1 сентября всем необходимо оплатить налог на транспорт, до 2 сентября — на жилые дома, квартиры и земельный налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные участки.

Благодаря решению «Керемет Банка» жители всех регионов могут заплатить налог на движимое и недвижимое имущество быстро и удобно, имея под рукой лишь компьютер с подключенным интернет-банкингом или смартфон со скачанным мобильным приложением.

Зайдите в интернет-банкинг, выберите вкладку «Налоги и штрафы» и введите запрашиваемые реквизиты:

  • для налога на транспорт — укажите район или город регистрации движимого имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога (сумму можно рассчитать с помощью сайта налоговой www.sti.gov.kg);
  • для налога на жилье и земельный налог — укажите район, город или айыльный аймак нахождения недвижимого имущества, ИНН владельца и сумму налога.

В интернет-банкинге будет «выписан» подтверждающий чек об оплате, который желательно сохранить и распечатать для дальнейшего предъявления по запросу. Комиссия за платеж составит всего лишь 10 сомов.

Через «Керемет Банк» удобно оплачивать и другие категории налогов, а также услуги коммунальщиков, интернет-провайдеров, мобильных операторов и других поставщиков, причем по многим позициям абсолютно бесплатно.

Одно из преимуществ, что при наличии платежной карты «Керемет Банка» картодержатель может самостоятельно подключить интернет-банкинг без визита в банк. Хотя безналичная оплата и позволяет экономить время и минимизировать социальные контакты, «Керемет Банк» кроме онлайн-формата предоставляет возможность оплачивать налоги также через кассы банка, банкоматы, платежные терминалы и другие периферийные устройства с соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Воспользуйтесь предоставленной возможностью оплатить налоги вместе с «Керемет Банком», сэкономив свое время и деньги!

Для получения более подробной информации о способах оплаты налогов и других банковских услугах можно обратиться в контакт-центр ОАО «Керемет Банк» по телефону +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 (W/A), по электронной почте center@keremetbank.kg и непосредственно в точки обслуживания. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163486/
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