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Бизнес

«Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР

ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Гарантийный фонд» заключили соглашение о сотрудничестве по предоставлению гарантий при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства КР. Документ подписали председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев и председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

В банке считают, что сотрудничество с фондом окажет положительное влияние на предпринимательскую среду Кыргызстана. Существующая статистика такова, что часть отечественных представителей малого и среднего бизнеса, обращающихся в банки за финансированием, иногда испытывают трудности в предоставлении достаточного залогового имущества для обеспечения кредита. 

Теперь же при обращении в «Керемет Банк» за кредитом бизнесмены смогут воспользоваться совместным предложением банка и фонда, облегчив себе доступ к необходимым ресурсам.

«Развитие предпринимательства в республике является одним из приоритетных направлений в работе Гарантийного фонда, — отметил во время подписания документа глава Фонда Малик-Айдар Абакиров. — Через подобное сотрудничество с банками-партнерами отечественным бизнесменам открывается доступ к ресурсам, которые помогают формировать благоприятный бизнес-климат в стране».

Руководитель «Керемет Банка» Эркинбек Жумабаев согласен, что данная модель сотрудничества расширяет горизонты для предпринимателей, способствуя развитию отечественного бизнеса и оживлению экономики страны в целом.

«Я рад, что «Керемет Банк» стал частью этого важного социально-экономического проекта и уверен, что совместно мы внесем весомый вклад в развитие Кыргызской Республики», — отметил глава «Керемет Банка».

ОАО «Керемет Банк»
Фото ОАО «Керемет Банк». Председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев и председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

Более подробную информацию о кредитовании предпринимателей в рамках подписанного соглашения можно будет получить в круглосуточном контакт-центре «Керемет Банка» по телефону (0312) 55 44 44, через WhatsApp — (0557) 55 44 44 и официальный сайт, а также обратившись непосредственно в офисы обслуживания банка.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163444/
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