Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?

Знаменитый книжный волшебник Гарри Поттер хранил свои деньги в банке Гринготтс. Посчитаем, на сколько увеличилось бы его состояние за время обучения в Хогвартсе, если бы он переложил средства на депозит «Детский» в «Бакай Банке».

Фанаты книг о Гарри Поттере подсчитали вероятный курс волшебных денег к реальной валюте: так, один галеон равен 25 долларам, один сикль — 1,5 доллара, а один кнат — 0,05 доллара. При таком курсе герой книги унаследовал от родителей и крестного отца Сириуса Блэка около $1 миллиона 265 тысяч 600.

Согласно сюжету книги, обучение в школе волшебства «Хогвартс» начинается в 11 лет и длится семь лет. В 11 лет Гарри Поттер мог бы в присутствии опекунов открыть депозит «Детский» в «Бакай Банке», чтобы не только сохранить наследство, но и зарабатывать по долларовому вкладу по 4,5 процента в год (эффективная процентная ставка — 4,6 процента).

Поскольку наследство от Сириуса Блэка Гарри Поттер получил на третьем году обучения в школе, рассчитаем доходность депозита за четыре года.

При первоначальном взносе в $1 миллион 265 тысяч 600 и ежегодной капитализации процентов к концу выпускного курса Гарри Поттер накопил бы в «Бакай Банке» $1 миллион 509 тысяч 250, начисленные проценты составили бы $243 тысячи 650.

Накопленной суммы хватило бы на запуск нескольких волшебных бизнесов: например, на открытие магазина «Всевозможные волшебные вредилки» Гарри Поттер выделил близнецам Уизли около $25 тысяч. Или волшебнику хватило бы средств на 37 автомобилей LEXUS UX 200, 2020 года.

При этом процентная ставка по вкладу на сумму свыше $50 тысяч (или эквивалент в другой валюте) обсуждается в «Бакай Банке» индивидуально и может быть выше.

Депозит «Детский» в «Бакай Банке»

Детский депозит — вклад, который открывается на ребенка до 14 лет на срок от двух лет. Процентная ставка в сомах составляет 12 процентов (эффективная процентная ставка — 12,7 процента), в долларах США — 4,5 процента. Вклад можно открыть и в другой валюте: в рублях, в евро, в тенге и в китайских юанях.

Достоинства депозита:

можно пополнять;

минимальная сумма — 5 тысяч сомов, или $100;

по достижении 14 лет ребенок сам распоряжается вкладом;

всю первоначально внесенную сумму можно забрать в любой момент, расторгнув договор;

вклад застрахован согласно закону о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Узнайте больше о вкладе в контакт-центре «Бакай Банка» в любое время дня.

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