17:18
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Бизнес

Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?

Знаменитый книжный волшебник Гарри Поттер хранил свои деньги в банке Гринготтс. Посчитаем, на сколько увеличилось бы его состояние за время обучения в Хогвартсе, если бы он переложил средства на депозит «Детский» в «Бакай Банке».

Фанаты книг о Гарри Поттере подсчитали вероятный курс волшебных денег к реальной валюте: так, один галеон равен 25 долларам, один сикль — 1,5 доллара, а один кнат — 0,05 доллара. При таком курсе герой книги унаследовал от родителей и крестного отца Сириуса Блэка около $1 миллиона 265 тысяч 600.

Согласно сюжету книги, обучение в школе волшебства «Хогвартс» начинается в 11 лет и длится семь лет. В 11 лет Гарри Поттер мог бы в присутствии опекунов открыть депозит «Детский» в «Бакай Банке», чтобы не только сохранить наследство, но и зарабатывать по долларовому вкладу по 4,5 процента в год (эффективная процентная ставка — 4,6 процента).

Поскольку наследство от Сириуса Блэка Гарри Поттер получил на третьем году обучения в школе, рассчитаем доходность депозита за четыре года. 

При первоначальном взносе в $1 миллион 265 тысяч 600 и ежегодной капитализации процентов к концу выпускного курса Гарри Поттер накопил бы в «Бакай Банке» $1 миллион 509 тысяч 250, начисленные проценты составили бы $243 тысячи 650.

Накопленной суммы хватило бы на запуск нескольких волшебных бизнесов: например, на открытие магазина «Всевозможные волшебные вредилки» Гарри Поттер выделил близнецам Уизли около $25 тысяч. Или волшебнику хватило бы средств на 37 автомобилей LEXUS UX 200, 2020 года.

При этом процентная ставка по вкладу на сумму свыше $50 тысяч (или эквивалент в другой валюте) обсуждается в «Бакай Банке» индивидуально и может быть выше.

Депозит «Детский» в «Бакай Банке»

Детский депозит — вклад, который открывается на ребенка до 14 лет на срок от двух лет. Процентная ставка в сомах составляет 12 процентов (эффективная процентная ставка — 12,7 процента), в долларах США — 4,5 процента. Вклад можно открыть и в другой валюте: в рублях, в евро, в тенге и в китайских юанях.

Достоинства депозита:

  • можно пополнять;
  • минимальная сумма — 5 тысяч сомов, или $100;
  • по достижении 14 лет ребенок сам распоряжается вкладом;
  • всю первоначально внесенную сумму можно забрать в любой момент, расторгнув договор;
  • вклад застрахован согласно закону о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Узнайте больше о вкладе в контакт-центре «Бакай Банка» в любое время дня.

Контакт-центр 24/7:

  • 6111 (с мобильных телефонов)
  • +996 554 006 111 (WhatsАpp)
  • 0 312 61 00 61

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163195/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
«Бакай Банк» информирует: По решению НБ КР отменены штрафы за просрочку кредитов
ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
«Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
«Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
«Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
Популярные новости
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Бизнес
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020 Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020
Закон о&nbsp;манипулировании информацией: разброса мнений нет Закон о манипулировании информацией: разброса мнений нет
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
24 августа, понедельник
17:08
В Бишкеке ГКНБ задержал сотрудников СБНОН. У них нашли героин и золото В Бишкеке ГКНБ задержал сотрудников СБНОН. У них нашли...
17:05
Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
16:53
Выборы-2020. От участия в выборах отказались 23 политические партии
16:47
Аэропорты Кыргызстана готовы к обслуживанию пассажиров в круглосуточном режиме
16:40
В Бишкеке в результате ДТП погиб мужчина и пострадали три человека