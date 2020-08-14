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Бизнес

Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!

Теперь все карты Visa, выпускаемые в «Бакай Банке», защищены технологией 3D Secure. Это значит, что картами безопасно оплачивать товары и услуги не только в интернете, но и в магазинах и ресторанах по всему миру.

Технология 3D Secure — дополнительный этап защиты средств на карточном счете. При попытке платежа в интернете на телефон картодержателя приходит SMS с секретным кодом. Если картой попробует воспользоваться человек, у которого нет доступа к привязанному к карте телефону, ему не удастся совершить платеж. Так технология от платежной системы Visa обеспечивает безопасность использования.

Теперь все новые карты «Бакай Банка» выпускаются с технологией 3D Secure. Для подключения интернет-платежей необходимо написать заявление в отделении банка.

 Преимущества карт Visa в «Бакай Банке»:

  • Технология Visa payWave для бесконтактных платежей.
  • Мобильное приложение Bakai24 для онлайн-платежей, переводов, проверки счета, просмотра истории операций.
  • Мгновенные кредиты по карте.
  • Обслуживание в банкоматах «КИКБ», «Банка Азии», «Айыл Банка», «Капитал Банка», «Дос-Кредобанка», «ФинансКредитБанка» на тех же условиях, что в банкоматах «Бакай Банка». Всего более 430 банкоматов по всему Кыргызстану.
  • SMS-оповещения.
  • Услуга «Персональный Консьерж» от Visa по всему миру для держателей Visa Gold и Visa Infinite и поддержка 24/7.

Виды карт Visa в «Бакай Банке»

1

Visa Classic — доступная и удобная

  • Валюта: сом или доллар США.
  • Выпуск: бесплатно.
  • Годовое обслуживание: 300 сомов, или $5.
2

Visa Gold — премиальная и универсальная


  • Валюта: сом или доллар США.
  • Выпуск: бесплатно.
  • Годовое обслуживание: первый год — 1 тысяча сомов, или $15; второй год и последующие — 700 сомов, или $10.
3

Visa Infinite — самая престижная карта от Visa

  • Валюта: сом или доллар США.
  • Выпуск: бесплатно.
  • Годовое обслуживание: Первый год — 20 тысяч сомов, или $300; второй год и последующие — 10 тысяч cомов, или $150.

Контакт-центр 24/7:

  • 6111 (с мобильных телефонов)
  • +996 554 006 111 (WhatsАpp)
  • 0 312 61 00 61

 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162584/
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