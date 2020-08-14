Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!

Теперь все карты Visa, выпускаемые в «Бакай Банке», защищены технологией 3D Secure. Это значит, что картами безопасно оплачивать товары и услуги не только в интернете, но и в магазинах и ресторанах по всему миру.
Технология 3D Secure — дополнительный этап защиты средств на карточном счете. При попытке платежа в интернете на телефон картодержателя приходит SMS с секретным кодом. Если картой попробует воспользоваться человек, у которого нет доступа к привязанному к карте телефону, ему не удастся совершить платеж. Так технология от платежной системы Visa обеспечивает безопасность использования.
Теперь все новые карты «Бакай Банка» выпускаются с технологией 3D Secure. Для подключения интернет-платежей необходимо написать заявление в отделении банка.
Преимущества карт Visa в «Бакай Банке»:
- Технология Visa payWave для бесконтактных платежей.
- Мобильное приложение Bakai24 для онлайн-платежей, переводов, проверки счета, просмотра истории операций.
- Мгновенные кредиты по карте.
- Обслуживание в банкоматах «КИКБ», «Банка Азии», «Айыл Банка», «Капитал Банка», «Дос-Кредобанка», «ФинансКредитБанка» на тех же условиях, что в банкоматах «Бакай Банка». Всего более 430 банкоматов по всему Кыргызстану.
- SMS-оповещения.
- Услуга «Персональный Консьерж» от Visa по всему миру для держателей Visa Gold и Visa Infinite и поддержка 24/7.
Виды карт Visa в «Бакай Банке»
Visa Classic — доступная и удобная
- Валюта: сом или доллар США.
- Выпуск: бесплатно.
- Годовое обслуживание: 300 сомов, или $5.
Visa Gold — премиальная и универсальная
- Валюта: сом или доллар США.
- Выпуск: бесплатно.
- Годовое обслуживание: первый год — 1 тысяча сомов, или $15; второй год и последующие — 700 сомов, или $10.
Visa Infinite — самая престижная карта от Visa
- Валюта: сом или доллар США.
- Выпуск: бесплатно.
- Годовое обслуживание: Первый год — 20 тысяч сомов, или $300; второй год и последующие — 10 тысяч cомов, или $150.
Контакт-центр 24/7:
- 6111 (с мобильных телефонов)
- +996 554 006 111 (WhatsАpp)
- 0 312 61 00 61