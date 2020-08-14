Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!

Теперь все карты Visa, выпускаемые в «Бакай Банке», защищены технологией 3D Secure. Это значит, что картами безопасно оплачивать товары и услуги не только в интернете, но и в магазинах и ресторанах по всему миру.

Технология 3D Secure — дополнительный этап защиты средств на карточном счете. При попытке платежа в интернете на телефон картодержателя приходит SMS с секретным кодом. Если картой попробует воспользоваться человек, у которого нет доступа к привязанному к карте телефону, ему не удастся совершить платеж. Так технология от платежной системы Visa обеспечивает безопасность использования.

Теперь все новые карты «Бакай Банка» выпускаются с технологией 3D Secure. Для подключения интернет-платежей необходимо написать заявление в отделении банка.

Преимущества карт Visa в «Бакай Банке»:

Технология Visa payWave для бесконтактных платежей.

Мобильное приложение Bakai24 для онлайн-платежей, переводов, проверки счета, просмотра истории операций.

Мгновенные кредиты по карте.

Обслуживание в банкоматах «КИКБ», «Банка Азии», «Айыл Банка», «Капитал Банка», «Дос-Кредобанка», «ФинансКредитБанка» на тех же условиях, что в банкоматах «Бакай Банка». Всего более 430 банкоматов по всему Кыргызстану.

SMS-оповещения.

Услуга «Персональный Консьерж» от Visa по всему миру для держателей Visa Gold и Visa Infinite и поддержка 24/7.

Виды карт Visa в «Бакай Банке»

1 Visa Classic — доступная и удобная Валюта: сом или доллар США.

Выпуск: бесплатно.

Годовое обслуживание: 300 сомов, или $5.

2 Visa Gold — премиальная и универсальная

Валюта: сом или доллар США.

Выпуск: бесплатно.

Годовое обслуживание: первый год — 1 тысяча сомов, или $15 ; второй год и последующие — 700 сомов, или $10.

3 Visa Infinite — самая престижная карта от Visa Валюта: сом или доллар США.

Выпуск: бесплатно.

Годовое обслуживание: Первый год — 20 тысяч сомов, или $300; второй год и последующие — 10 тысяч cомов, или $150.

Контакт-центр 24/7: