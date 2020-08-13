Компания MegaCom открывает для своих абонентов бесплатный дозвон на горячую линию поддержки населения по вопросам COVID-19 по номеру 5070.
Операторы кол-центра, открытого по инициативе группы волонтеров — студентов-медиков КГМА и психологов-магистров АУЦА, готовы проводить медицинские консультации гражданам, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Время работы горячей линии — ежедневно с 8.00 до 20.00.
Звонки на многоканальный номер для всех абонентов MegaCom вне зависимости от формы обслуживания, тарифного плана и так далее бесплатные.
Партнером горячей линии выступает ОсОО «Дос Нэтворк Консалтэнси энд Сервисес КейДжи».
Список услуг, оказываемых абонентам MegaCom по номеру 5070:
- телеконсультации для пациентов с COVID-19 и работников сферы здравоохранения;
- предоставление информации относительно коронавирусной инфекции и мер по предотвращению ее распространения;
- предоставление консультаций по домашнему уходу за зараженными пациентами и членами семьи;
- информирование абонентов о правилах домашней изоляции для снижения распространения инфекции среди членов семьи;
- помощь при поиске лабораторий для проведения теста лиц с симптомами COVID-19;
- помощь при поиске больниц/стационаров для граждан с выраженными симптомами;
- психологическая поддержка для сотрудников сферы здравоохранения и волонтеров.
Важно помнить, что квалифицированные медицинские консультации способствуют сохранению и укреплению здоровья.