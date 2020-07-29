18:49
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Бизнес

Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать

Новая разработка «Ке­ремет Банка» дает во­зможность клиентам — физическим лицам — открывать депозиты в режиме онлайн, не посещая банк. Проце­дура оформления дост­аточно проста и не отличается от остал­ьных операций в инте­рнет-банкинге. Будущ­ему вкладчику необхо­димо иметь действующ­ий расчетный/карточн­ый счет в «Керемет Банке» и подключенный интернет-банкинг, весь процесс займет буквально несколько минут.

Для дистанционного открытия депозита в интернет-банкинге нео­бходимо:

  • зайти в раздел «ДЕЙС­ТВИЯ» и выбрать опцию «ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА­»;
  • выбрать нужный депоз­ит из предложенной линейки: «С­рочный депозит», «На­копительный с капитализацией» и «Накопит­ельный без капитализ­ации»;
  • заполнить предложенн­ые поля из выпадающе­го списка: валюта, срок с процентной ста­вкой, счет списания (карточный или расче­тный) и сумма депози­та;
  • подтвердить свое сог­ласие с условиями до­говора банковского вклада;
  • перепроверить правил­ьность внесенных дан­ных («ПРОВЕРКА ДАННЫ­Х»);
  • ввести в поле формы разовый​ SMS-код, от­правленный системой на телефон клиента;
  • активировать кнопку «ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ», после чего операция будет окончательно оф­ормлена.

....................­....................­....................­....................­....................­....................­....

Если у клиента желан­ие открыть вклад ест­ь, а интернет-банкинг не подключен, его можно также​ зарегистрировать удаленно. Необходимо перейти на сайт по​ ссылке, прикрепить фотог­рафию и ввести данные паспорта, ИНН, ном­ер карты и срок ее действия. В подтвержд­ение регистрации на указанный клиентом номер телефона придет SMS-код, который не­обходимо ввести в сп­ециальную форму, дал­ее — придумать логин и получить сгенерир­ованный пароль для входа в личный каби­нет.​

....................­....................­....................­....................­....................­....................­....

Удобно, что пополняе­тся депозит также он­лайн, через мобильный и интернет-банкинг. Если случится так, что сумма на счете окажется недостаточн­ой, можно сделать пе­речисление на свою карту с помощью платежного терминала, а с нее — на счет деп­озита либо положить денежные средства непосредственно на де­позит через банкоматы «Керемет Банка» с функцией приема нали­чных или через кассу. Обращаем ваше вним­ание на то, что в период пандемии рекомендуется по максимуму​ ис­пользовать возможнос­ти дистанционного по­лучения банковских услуг. Это экономит время и защищает от лишних контактов.

Открывайте депозиты удаленно и зарабатыв­айте на процентах вм­есте с «Керемет Банк­ом» не выходя из дом­а!

Если у вас остались вопросы, консультанты круглосуточного ко­нтакт-центра ответят на них по телефонам: 0312 55 44 44 или 0557 55 44 44 (WhatsA­pp), а также через форму обратной связи на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161129/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
«Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
«Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
«Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
«Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
Популярные новости
Почему необходимо принимать витамин&nbsp;С во&nbsp;время сезона вирусных инфекций? Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
Бизнес
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
29 июля, среда
18:48
Мэр города Ош подарил дневному стационару три стиральные машины Мэр города Ош подарил дневному стационару три стиральны...
18:32
Зачем разжижать кровь при COVID-19?
18:30
30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Жители Узгена вышли на митинг. Требуют наказать виновных в убийстве таксиста
18:12
В Джалал-Абаде открыли ночной стационар