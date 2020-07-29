Новая разработка «Керемет Банка» дает возможность клиентам — физическим лицам — открывать депозиты в режиме онлайн, не посещая банк. Процедура оформления достаточно проста и не отличается от остальных операций в интернет-банкинге. Будущему вкладчику необходимо иметь действующий расчетный/карточный счет в «Керемет Банке» и подключенный интернет-банкинг, весь процесс займет буквально несколько минут.
Для дистанционного открытия депозита в интернет-банкинге необходимо:
- зайти в раздел «ДЕЙСТВИЯ» и выбрать опцию «ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА»;
- выбрать нужный депозит из предложенной линейки: «Срочный депозит», «Накопительный с капитализацией» и «Накопительный без капитализации»;
- заполнить предложенные поля из выпадающего списка: валюта, срок с процентной ставкой, счет списания (карточный или расчетный) и сумма депозита;
- подтвердить свое согласие с условиями договора банковского вклада;
- перепроверить правильность внесенных данных («ПРОВЕРКА ДАННЫХ»);
- ввести в поле формы разовый SMS-код, отправленный системой на телефон клиента;
- активировать кнопку «ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ», после чего операция будет окончательно оформлена.
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Если у клиента желание открыть вклад есть, а интернет-банкинг не подключен, его можно также зарегистрировать удаленно. Необходимо перейти на сайт по ссылке, прикрепить фотографию и ввести данные паспорта, ИНН, номер карты и срок ее действия. В подтверждение регистрации на указанный клиентом номер телефона придет SMS-код, который необходимо ввести в специальную форму, далее — придумать логин и получить сгенерированный пароль для входа в личный кабинет.
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Удобно, что пополняется депозит также онлайн, через мобильный и интернет-банкинг. Если случится так, что сумма на счете окажется недостаточной, можно сделать перечисление на свою карту с помощью платежного терминала, а с нее — на счет депозита либо положить денежные средства непосредственно на депозит через банкоматы «Керемет Банка» с функцией приема наличных или через кассу. Обращаем ваше внимание на то, что в период пандемии рекомендуется по максимуму использовать возможности дистанционного получения банковских услуг. Это экономит время и защищает от лишних контактов.
Открывайте депозиты удаленно и зарабатывайте на процентах вместе с «Керемет Банком» не выходя из дома!
Если у вас остались вопросы, консультанты круглосуточного контакт-центра ответят на них по телефонам: 0312 55 44 44 или 0557 55 44 44 (WhatsApp), а также через форму обратной связи на сайте.