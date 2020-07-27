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Бизнес

«Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами

Ежедневная нагрузка на сектор здравоохранения КР, вызванная распространением коронавирусной инфекции, выявила острую нехватку в лечебных учреждениях страны аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородных концентраторов, пульсоксиметров и другого оборудования. Для решения данной проблемы Союз банков Кыргызстана оперативно инициировал сбор средств среди участников банковского сектора на покупку медицинского оборудования. Банкиры всего за двухнедельный промежуток времени смогли собрать денежные средства, заказать и доставить в республику 6 аппаратов ИВЛ, 100 кислородных концентраторов и 1 тысячу пульсоксиметров для их безвозмездной передачи в региональные лечебные учреждения.

На призыв СБК поддержать банковскую гуманитарную акцию откликнулось 11 финансово-кредитных учреждений, в том числе и «Керемет Банк», который также взял на себя все расходы по доставке ввезенного оборудования из Бишкека в южные регионы КР. Сегодня благодаря банку гуманитарный груз отправился в Джалал-Абадскую, а далее — в Ошскую и Баткенскую области.

— Мы единый народ, и пандемия — это наша общая беда. Мы не можем оставаться безучастными, — говорит председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек ЖУМАБАЕВ. — Искренне благодарю Союз банков Кыргызстана за объявленную инициативу и испытываю чувство гордости за своих коллег-банкиров, которые, несмотря на непростые времена, не остались в стороне и очень быстро приняли решение поддержать акцию. Объединившись, мы сделали гораздо больше, чем мог бы сделать каждый банк по отдельности. Сейчас наша главная цель — обеспечить адресную доставку оборудования в наиболее нуждающиеся медицинские учреждения страны.

С первых дней введения режимов ЧС и ЧП в республике «Керемет Банк», используя свою широкую региональную сеть, ведет активную благотворительную деятельность по поддержке различных групп нуждающихся во всех областях: многодетных и малоимущих семей, ЛОВЗ, пенсионеров, медицинских учреждений, специализированных детских заведений, а также диких животных.

Представители финансового сектора, откликнувшиеся на призыв Союза банков КР принять участие в гуманитарной акции: ОАО «Керемет Банк», ОАО «Банк «Бай-Тушум», ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк», ОАО «Капитал Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ОАО «Оптима Банк», ОАО «РСК Банк», ЗАО «ФИНКА Банк», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также ОАО «МФК «Салым Финанс».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160864/
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