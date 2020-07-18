Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?

Платежная система «ЭЛКАРТ» завершила новый проект в рамках межсистемной интеграции с российской платежной системой «Мир». Благодаря этому держатели карт «ЭЛКАРТ» от «Бакай Банка» могут получать денежные переводы от держателей карт «Мир» напрямую и без комиссии.

Перевести деньги с карты на карту можно через мобильное приложение российского банка, который уже поддерживает трансграничные переводы с карт «Мир» (например, «Почта Банка» или банка «Русский Стандарт», через сайт или приложение которого можно выполнить перевод с карты «Мир» любого банка).

Пополнить карту «Мир» возможно несколькими способами:

через мобильное приложение и систему онлайн-банкинга;

в банкомате или терминале;

в терминале или через платежную систему QIWI;

в кассе финучреждения;

через платежную систему «Юнистрим».

Платежную карту «ЭЛКАРТ» можно получить в любом филиале «Бакай Банка» совершенно бесплатно.

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