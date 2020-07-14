Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в поддержку фермеров нашей страны предоставляет кредиты на развитие животноводства, растениеводства и переработку сельхозпродукции.
Ставка: 6 процентов годовых (эффективная процентная ставка — 6,18 процента).
Сумма кредита: до 1 миллиона сомов.
Срок кредита: до 36 месяцев.
Комиссии: БЕЗ комиссий за выдачу.
Важно: в программе могут принять участие фермеры во всех регионах, кроме зарегистрированных в Бишкеке и Оше. При этом фермеры Чуйской и Ошской областей могут участвовать в программе.
Детали программы можно узнать, перейдя по ссылке.
Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:
+996 312 988 330;
+996 555 988 330;
+996 770 988 330;
+996 706 988 330.