Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в поддержку фермеров нашей страны предоставляет кредиты на развитие животноводства, растениеводства и переработку сельхозпродукции.

Ставка: 6 процентов годовых (эффективная процентная ставка — 6,18 процента).

Сумма кредита: до 1 миллиона сомов.

Срок кредита: до 36 месяцев.

Комиссии: БЕЗ комиссий за выдачу.

Важно: в программе могут принять участие фермеры во всех регионах, кроме зарегистрированных в Бишкеке и Оше. При этом фермеры Чуйской и Ошской областей могут участвовать в программе.

Детали программы можно узнать, перейдя по ссылке.

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330;

+996 555 988 330;

+996 770 988 330;

+996 706 988 330.