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Бизнес

ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова

Исламский финансовый центр (ИФЦ) «Бакай Банка» выражает искренние соболезнования родным, близким и всем скорбящим по Чубаку ажы Жалилову. Чубак ажы являлся одним из членов шариатского совета «Бакай Банка».

Для тысяч человек это невосполнимая потеря учителя, духовного наставника, профессионала, друга, родного человека.

Чубак ажы Жалилов внес неоценимый вклад в развитие исламского банкинга в Кыргызстане и доступ мусульманской части населения к финансовым инструментам.

ИФЦ скорбит вместе со всеми кыргызстанцами, для которых сегодняшний день стал траурным.

Контакт-центр 24/7:

0 312 61 00 61;
6111 (с мобильных телефонов);
+996 554 006 111 (только WhatsАpp).

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159141/
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