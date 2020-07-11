ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова

Исламский финансовый центр (ИФЦ) «Бакай Банка» выражает искренние соболезнования родным, близким и всем скорбящим по Чубаку ажы Жалилову. Чубак ажы являлся одним из членов шариатского совета «Бакай Банка».

Для тысяч человек это невосполнимая потеря учителя, духовного наставника, профессионала, друга, родного человека.

Чубак ажы Жалилов внес неоценимый вклад в развитие исламского банкинга в Кыргызстане и доступ мусульманской части населения к финансовым инструментам.

ИФЦ скорбит вместе со всеми кыргызстанцами, для которых сегодняшний день стал траурным.

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