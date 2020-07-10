1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» выделило 1 миллион 476 тысяч 884 сома на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Стоит отметить, что 1 миллион сомов выделен из собственных средств банка, а остальная сумма — это добровольное перечисление однодневной заработной оплаты сотрудников, которые тоже решили помочь в это не самое простое время.

Инициатива о сборе средств исходила от Союза банков Кыргызстана (СБК). «Халык Банк» один из первых ее поддержал, так как это важное и значимое дело для всех жителей нашей страны. Необходимое медицинское оборудование будет закуплено централизованно и распределено совместно с Министерством здравоохранения под контролем СБК.

Напомним, что во время первой волны пандемии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало помощь 339 медикам в разных регионах республики путем перечисления денежных средств напрямую на карты врачей на общую сумму 1 миллион 424 тысячи сомов.