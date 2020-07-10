20:42
USD 77.80
EUR 88.13
RUB 1.10
Бизнес

1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» выделило 1 миллион 476 тысяч 884 сома на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Стоит отметить, что 1 миллион сомов выделен из собственных средств банка, а остальная сумма — это добровольное перечисление однодневной заработной оплаты сотрудников, которые тоже решили помочь в это не самое простое время.

Инициатива о сборе средств исходила от Союза банков Кыргызстана (СБК). «Халык Банк» один из первых ее поддержал, так как это важное и значимое дело для всех жителей нашей страны. Необходимое медицинское оборудование будет закуплено централизованно и распределено совместно с Министерством здравоохранения под контролем СБК.

Напомним, что во время первой волны пандемии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало помощь 339 медикам в разных регионах республики путем перечисления денежных средств напрямую на карты врачей на общую сумму 1 миллион 424 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159078/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
«Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
«Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
Акция: отправка денежных средств в Россию и Казахстан — 0,5 процента!
Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
«Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Популярные новости
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
Бизнес
1&nbsp;миллион 476 тысяч сомов на&nbsp;покупку аппаратов ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках на&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
10 июля, пятница
20:35
1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и ки...
20:26
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
19:45
Арычная вода подмывает могилы на кладбище в селе Константиновка
19:42
Алтынай Омурбекову допросили следователи ГСБЭП и определили ее статус
19:24
Рита Карасартова ушла с должности руководителя Агентства профтехобразования