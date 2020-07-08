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Бизнес

«Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов

Союз банков Кыргызстана (СБК) выступил с предложением собрать средства для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. 

«Сейчас страна как никогда нуждается в поддержке бизнес-сообществ, финансовых учреждений. СБК инициировал сбор средств на приобретение ИВЛ и кислородных концентраторов. Надеемся на поддержку банков», — обратился к финансово-кредитным учреждениям глава Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Одним из первых на предложение Союза банков Кыргызстана помочь населению в трудной ситуации откликнулся банк «Бай-Тушум». В течение короткого времени правление банка рассмотрело вопрос и приняло решение о выделении 2 миллионов сомов. 

Деньги будут направлены на покупку необходимых медицинских аппаратов и концентраторов, в которых сегодня так остро нуждаются простые граждане в связи со вспышкой COVID-19.

«Банк «Бай-Тушум» всегда поддерживает инициативы, направленные на оказание жизненно важной помощи. Сегодня только оперативные меры и тесное сотрудничество способны противостоять пандемии», — подчеркнул председатель правления банка Максатбек Ишенбаев.

Отметим, что для выбора страны-поставщика закупаемого медицинского оборудования будет создан организационный комитет с участием представителей банков. После того как медоборудование будет доставлено в страну, его при участии Министерства здравоохранения распределят между медицинскими учреждениями республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158700/
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&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
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