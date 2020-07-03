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Бизнес

«Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков

«Бакай Банк» перечислил на карты сотрудников Центра экстренной медицины Бишкека по 1 тысяче сомов. Для освобождения средств банк отказался от размещения почти всей наружной рекламы в столице.

Денежные средства начислены напрямую на карты сотрудников Центра экстренной медицины Бишкека. По сообщению пресс-службы банка, высвободить средства для оказания поддержки медиков удалось благодаря отказу почти от всей наружной рекламы.

«Банк выражает глубокую благодарность медицинским работникам в эти сложные для Кыргызстана дни», — говорится в сообщении пресс-службы «Бакай Банка».

Контакт-центр 24/7:

  • bakai.kg;
  • 6111 (с мобильных телефонов);
  • +996 554 006 111 (только WhatsАpp).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158246/
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