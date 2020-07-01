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Бизнес

«Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с проектом USAID «Конкурентное предприятие» разработало кредитную линию специально для женщин-предпринимателей, которую реализуют уже на протяжении года.

Основная цель — поддержка женщин, которые развивают бизнес в сфере сельского хозяйства, швейного производства, туризма и других отраслей.

Целевая группа: женщины-предприниматели.

Срок кредитования: от 3 месяцев до 5 лет.

Комиссии: БЕЗ комиссий.

Процентная ставка: 16 процентов годовых по кредитам, выдаваемым на 36 месяцев; 16,5 процента годовых по кредитам, выдаваемым на срок свыше 36 месяцев. Эффективная процентная ставка — от 17,27 процента.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157949/
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