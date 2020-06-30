Вы можете пользоваться ей, когда срочно нужны деньги, а можете отложить на всякий случай. Револьверная карта от «Бакай Банка» — это мгновенные кредиты до пяти зарплат в течение двух лет, кэшбек до 2 тысяч сомов в месяц или месяц без процентов.

Револьверный кредит — это автоматически возобновляемый займ в пределах установленного лимита.

Однажды получив револьверную карту, вы можете пользоваться мгновенными кредитами по ней в течение двух лет!

Кто может получить такую карту? Физические лица, предприниматели, работающие по патенту или свидетельству, а также пенсионеры.

Пять причин заказать револьверную карту «Бакай Банка»:

До пяти зарплат всегда под рукой. Не нужно каждый раз идти в банк, оформлять заявку, ждать одобрения. Если не тратите, то и не платите. Можно получить карту и отложить до необходимости. Проценты начисляются только на потраченную сумму, а не на весь лимит. Поэтому, если баланс не тронут, то и платить ничего не надо. Один месяц без процентов. Если вы потратили определенную сумму, а затем вернули ее в течение месяца, то ваш кредит беспроцентный. Вместо льготного месяца можно выбрать опцию кэшбека. Платите картой, и мы будем возвращать вам до 2 тысяч сомов в месяц. Пятую причину можете выбрать из следующих сами: бесплатный выпуск Visa или Элкарт, бесплатные SMS-оповещения, удобное мобильное приложение, отсутствие комиссий при погашении, возможность пользоваться банкоматами других банков, как своими.

Подробнее о револьверных картах можно узнать на сайте «Бакай Банка» или в круглосуточном контакт-центре: