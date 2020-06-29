«Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии

Аккредитивы и банковские гарантии — инструменты, которые решают проблему недоверия между продавцами и покупателями или сторонами сделки. «Бакай Банк» разъясняет, как работают такие услуги.

Аккредитивы и гарантии — услуги банка по принятию на себя рисков сделки. Подробнее о том, как предпринимателям обезопасить себя от невыполнения обязательств, рассказывает «Бакай Банк».

«Страховые» продукты

При выдаче банковской гарантии или аккредитива банк «страхует» риск невыполнения клиентом обязательств в пользу третьего лица. В практике «Бакай Банка» более распространенным продуктом является банковская гарантия для участия в государственных тендерах: банк гарантирует надлежащее исполнение подрядчиком работ по выполнению государственного заказа.

«Если товар поставлен несоответствующий либо работы выполняются ненадлежащим образом, с нарушениями, мы выплачиваем установленную гарантией сумму в пользу заказчика работ», — поясняет начальник управления корпоративного кредитования Роза Асанбекова.

Аккредитив на примере международной сделки

Рассмотрим, как работает аккредитив на примере международной торговой сделки. Скажем, вам необходимо закупить крупную партию товара из Китая. Это рискованный и затратный процесс, в котором вы несете риск неполучения товара и не хотите за него платить, пока не получите на нужных вам условиях. Продавец тоже несет риск, ведь может потратиться на логистику и доставку, а покупатель откажется платить в последний момент. Оба этих риска можно устранить, используя аккредитив в «Бакай Банке»:

Вы и продавец заключаете договор поставки товара. В нем обязательно должен быть пункт о том, что расчет будет произведен через безотзывный аккредитив. Вы открываете счет в «Бакай Банке» и вносите деньги либо залог, соответствующий сумме платежа. В заявке на аккредитив указывается, с помощью каких документов вы планируете подтвердить факт получения товара. Также в документах указывается банк продавца, который будет непосредственно осуществлять платеж клиенту. «Бакай Банк» выдает аккредитив банку поставщика, гарантирующий выплату ему стоимости товара в случае предъявления подтверждающих документов. Банк поставщика в КНР подтверждает поставщику наличие аккредитива, после чего он, имея гарантию оплаты, начинает поставку товара. Когда вы получаете товар, вы подписываете и передаете документы, подтверждающие аккредитив, продавцу. Продавец передает документы в свой банк, после чего тот осуществляет платеж, списывая деньги с корреспондентского счета в «Бакай Банке». Аккредитив раскрывается, и «Бакай Банк» получает право требовать выплату средств с покупателя.

Аккредитив удобен тем, что является платежным инструментом и выполняет расчетную функцию.

Тендеры и госзакупки: как работают банковские гарантии

«Банковские гарантии же используют в основном организации, участвующие в государственных тендерах, тендерах, проводимых международными организациями, финансовыми институтами, такими как ЕБРР и АБР», — говорит Роза Асанбекова.

Гарантии используют компании, поставляющие товары, строительные подрядчики, фирмы, оказывающие услуги в рамках госконтрактов. К банковским гарантиям активно обращаются импортеры и экспортеры.

Например, речь о строительстве дороги по госзаказу. Если строительная компания не выполняет свои обязательства надлежащим образом, банк выплачивает государственному органу-заказчику установленную гарантией сумму и получает право требовать возмещения выплаченной суммы от строительной фирмы.

«Гарантии и аккредитивы — нечто среднее между кредитными и комиссионными продуктами. До раскрытия гарантии и аккредитива — комиссионные услуги банка. В случае раскрытия они преобразуются в кредиты», — рассказывает Роза Асанбекова.

Быстро для владельцев счетов в «Бакай Банке»

В случае предоставления в качестве обеспечения денежных средств на расчетном счете клиента, на открытие аккредитива или предоставление банковской гарантии уходит от одного часа до одного дня. Если в качестве обеспечения выступает залоговое имущество, то процедура открытия аккредитива или банковской гарантии занимает больше времени — около недели.

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