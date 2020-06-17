Надежный партнер ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по ипотечному кредитованию — строительная компания «Фундаментал Строй», которая успешно развивается на рынке Кыргызстана c 2008 года. Хотим рассказать о невероятном проекте — жилом комплексе под названием «Мичуринский квартал».

Девять фактов о жилом комплексе «Мичуринский квартал»:

«Мичуринский квартал» — уютный и продуманный до мелочей жилой комплекс. Еще бы, ведь в его строительстве принимают участие инженеры из Германии и Латвии.

Дома предполагают 2-, 3-, 4-, 5- и 6-комнатные квартиры с индивидуальной планировкой площадью от 40 и до 300 квадратных метров.

Дома расположены в экологически благоприятном месте вблизи развитой инфраструктуры.

70% территории отведены для озеленения, детской площадки, гостевой автопарковки.

Проектная высота потолков с 1-го по 4-й этаж 3,1 метра, квартиры пятых этажей имеют высоту потолка 4,5 метра. Это позволяет сделать индивидуальную перепланировку.

Имеются квартиры как с готовым ремонтом, так и под отделку.

Полная газификация, а также отопление ТЭЦ.

Алюминиевые окна теплой серии с энергосберегающим стеклопакетом.

Имеется подземная автопарковка, круглосуточное видеонаблюдение с возможностью удаленного доступа.











Вы можете приобрести квартиру в этом удивительном жилом комплексе в рамках акции «Ипотека 15» ОАО «Халык Банк Кыргызстан», которая действует до 31 июля:

срок кредита до 15 лет;

первоначальный взнос — 15 процентов;

ставка: 15 процентов годовых (эффективная процентная ставка 16,3 процента);

Примерный расчет стоимости квартиры площадью 68 квадратных метра ($780 за квадратный метр), сроком до 15 лет:

стоимость квартиры — $53 тысячи 40 (3 миллиона 978 тысяч сомов);

первоначальный взнос — $7 тысяч 956 (596 тысяч 700 сомов);

ежемесячный платеж — $630 (47 тысяч 324 сома).

За детальным расчетом стоимости можно обращаться в офис компании или по телефонам контакт-центра нашего банка.

Адрес строительной компании:

улица Ивана Мичурина, 11, микрорайон Аламедин-1, пересечение улиц Салиева-Ауэзова.

Телефон: 0550 233 355.

Телефоны контакт-центра ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: