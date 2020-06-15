Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay

«Бакай Банк» активно расширяет возможности онлайн-услуг для своих клиентов. Теперь через мобильное приложение MegaPay вы можете совершить следующие операции:
- погасить кредит в «Бакай Банке»;
- пополнить депозит в «Бакай Банке»;
- погасить финансирование в Исламском финансовом центре (ИФЦ);
- пополнить депозит в Исламском финансовом центре (ИФЦ);
- пополнить свою карту или расчетный счет.
Для того чтобы воспользоваться услугами, вам необходимо пополнить мобильный кошелек MegaPay в терминале, затем зайти в приложение в раздел «Оплата услуг». Далее найти раздел «Банковские услуги» и выбрать необходимую опцию.
Для любой из услуг комиссия будет составлять 1 процент от суммы платежа. Обратите внимание, что платежи, осуществленные в будние дни до 17.00, будут зачислены текущим днем, после 17.00 и в выходные дни — следующим рабочим днем.
Напомним, что вы также можете воспользоваться онлайн-услугами банка через сервисы:
- Bakai Online (без комиссии);
- Bakai24 (без комиссии);
- терминалы «Бакай Банка» (без комиссии);
- терминалы Quickpay (до 1 000 сомов комиссия 5 сомов, до 5 000 сомов — 10 сомов, свыше — 20 сомов);
- терминалы Pay24 (комиссия 3 процента).
Узнать обо всех возможностях онлайн-услуг или получить консультацию можете по номерам:
- 6111 (с мобильных);
- +996 554 00 61 11 (WhatsApp);
- +996 312 61 00 61.
*Лицензия НБ КР № 043.
*Лицензия НБ КР № 2027080120, НБ КР № 3028080120.