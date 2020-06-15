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Бизнес

Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay

«Бакай Банк» активно расширяет возможности онлайн-услуг для своих клиентов. Теперь через мобильное приложение MegaPay вы можете совершить следующие операции:

  • погасить кредит в «Бакай Банке»;
  • пополнить депозит в «Бакай Банке»;
  • погасить финансирование в Исламском финансовом центре (ИФЦ);
  • пополнить депозит в Исламском финансовом центре (ИФЦ);
  • пополнить свою карту или расчетный счет.

Для того чтобы воспользоваться услугами, вам необходимо пополнить мобильный кошелек MegaPay в терминале, затем зайти в приложение в раздел «Оплата услуг». Далее найти раздел «Банковские услуги» и выбрать необходимую опцию.

Для любой из услуг комиссия будет составлять 1 процент от суммы платежа. Обратите внимание, что платежи, осуществленные в будние дни до 17.00, будут зачислены текущим днем, после 17.00 и в выходные дни — следующим рабочим днем.

Напомним, что вы также можете воспользоваться онлайн-услугами банка через сервисы:

  • Bakai Online (без комиссии);
  • Bakai24 (без комиссии);
  • терминалы «Бакай Банка» (без комиссии);
  • терминалы Quickpay (до 1 000 сомов комиссия 5 сомов, до 5 000 сомов — 10 сомов, свыше — 20 сомов);
  • терминалы Pay24 (комиссия 3 процента).

Узнать обо всех возможностях онлайн-услуг или получить консультацию можете по номерам:

  • 6111 (с мобильных);
  • +996 554 00 61 11 (WhatsApp);
  • +996 312 61 00 61.

*Лицензия НБ КР № 043.

*Лицензия НБ КР № 2027080120, НБ КР № 3028080120.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156088/
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