Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay

«Бакай Банк» активно расширяет возможности онлайн-услуг для своих клиентов. Теперь через мобильное приложение MegaPay вы можете совершить следующие операции:

погасить кредит в «Бакай Банке»;

пополнить депозит в «Бакай Банке»;

погасить финансирование в Исламском финансовом центре (ИФЦ);

пополнить депозит в Исламском финансовом центре (ИФЦ);

пополнить свою карту или расчетный счет.

Для того чтобы воспользоваться услугами, вам необходимо пополнить мобильный кошелек MegaPay в терминале, затем зайти в приложение в раздел «Оплата услуг». Далее найти раздел «Банковские услуги» и выбрать необходимую опцию.

Для любой из услуг комиссия будет составлять 1 процент от суммы платежа. Обратите внимание, что платежи, осуществленные в будние дни до 17.00, будут зачислены текущим днем, после 17.00 и в выходные дни — следующим рабочим днем.

Напомним, что вы также можете воспользоваться онлайн-услугами банка через сервисы:

Bakai Online (без комиссии);

Bakai24 (без комиссии);

терминалы «Бакай Банка» (без комиссии);

терминалы Quickpay (до 1 000 сомов комиссия 5 сомов, до 5 000 сомов — 10 сомов, свыше — 20 сомов);

терминалы Pay24 (комиссия 3 процента).

Узнать обо всех возможностях онлайн-услуг или получить консультацию можете по номерам:

6111 (с мобильных);

+996 554 00 61 11 (WhatsApp);

+996 312 61 00 61.

*Лицензия НБ КР № 043.

*Лицензия НБ КР № 2027080120, НБ КР № 3028080120.