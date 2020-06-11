ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с системой денежных переводов «Золотая корона» объявляет о запуске акции.

Теперь отправка денег родным и близким в Россию и Казахстан стала еще доступнее с новыми тарифами в рамках акции: 0,5 процента от суммы перевода, но не более 500 рублей, 12 долларов США или 10 евро в зависимости от валюты перевода.

Срок действия акции три месяца: с 1 июня по 31 августа 2020 года (включительно).

Напомним, вне акции данный тариф составлял 0,95 процента от суммы перевода.

Тарифы в рамках акции:

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330;

+996 555 988 330;

+996 770 988 330;

+996 706 988 330.

Услуга предоставляется ОАО «Халык Банк Кыргызстан», лицензия НБ КР № 044.

Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014.