Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама

Директор Исламского финансового центра Талант Керимбаев рассказал о влиянии исламского банкинга на экономику Кыргызстана, о будущем исламского финансирования в стране и о том, как исламский банкинг помогает глубже понять религию.

ИФЦ — первое исламское окно при традиционном банке в СНГ. Директор ИФЦ Талант Керимбаев рассказал о том, как развивается исламское финансирование в Кыргызстане.

ИФЦ не выдает кредиты, но участвует в финансовых операциях

Исламский финансовый центр выдает деньги только в формате, вкладывая их в бизнес-проекты как дольщик, инвестор. Кроме этого, предусмотрен такой вид счета, как Кард Хасан. Это операция применяется для социальных проектов: клиент кладет на счет 100 сомов и по окончании получает 100 сомов без каких-либо процентов. Еще одна операция — Мудараба: клиент вкладывает средства и получает долю от дохода банка по данному вкладу (это ограниченная Мудараба). А когда один человек или даже десять человек инвестируют в какой-нибудь проект — это неограниченная Мудараба.

Влияние исламского банкинга на экономику Кыргызстана

В Кыргызстане в общей банковской системе доля исламского финансирования составляет 2 процента. Это очень мало, но для новой системы достаточно хороший показатель. Тем более сюда входят только банки. Как мы знаем, кроме банков, в исламскую экономику входят малый финансовый рынок, инвестиционные компании, строительные компании. Со временем появится новый сектор экономики, и на рынке будут создаваться финансовые и нефинансовые компании, которые создадут новые рабочие места и увеличат отчисления в госбюджет. Исламская экономика привлечет в Кыргызстан инвестиции, и дальше это направление будет развиваться и расширяться.

Фото ИФЦ. Директор Исламского финансового центра Талант Керимбаев

Экономика это когда используешь семейный бюджет с умом

Некоторые говорят у меня остается только 1 тысяча или 5 тысяч сомов, разве это те деньги, которые надо копить, они же быстро тратятся. А я вам говорю, большие финансы начинаются именно с 1 тыйына. На сегодняшний день у нас потребительская жизнь. Доходы от бизнеса или зарплату мы тратим на еду, на одежду. Высококлассные автомобили, хорошие мобильные телефоны — они очень дорогие. Если нет лишних финансов, то не стоит влезать в долг. Эти деньги можно сэкономить и использовать для исполнения мечты. Экономика начинается с этого.

Благодаря исламским банкам мы начали лучше понимать религию

С помощью исламского финансирования понятия «халал» и «харам» расширились. Кроме этого, нерелигиозные люди, понимая экономическую и финансовую сторону исламского финансирования, приходят сотрудничать. Раньше посетители задавали нам вопросы типа «Как держать Орозо?» или «Как читать намаз». Теперь уровень религиозного понимания повысился, теперь люди задают вопросы по теме: затрагивают тематику долга, как давать в долг, как возвращать долг, спрашивают о финансовых отношениях в исламе.

Стоит обратиться к практикам

Бизнесменам, прежде чем воспользоваться услугами исламского финансирования, стоит обсудить вопрос с практиками. Когда мы встречаемся с теми специалистами, которые получили хорошее образование в Малайзии или Великобритании, они объясняют все очень хорошо. Но если их поставить в наши реалии, им приходится непросто. Вопрос в том, как мы можем безупречные теории использовать на практике.

Будущее исламского банкинга в Кыргызстане

В августе 2019 года рейтинговое агентство Moody’s опубликовало большую статью о будущем исламской системы финансирования. По прогнозам организации, в ближайшие пять лет исламское финансирование будет динамично развиваться на территории стран СНГ. Так как увеличивается число людей, которые интересуются именно этой частью экономики. Эту тенденцию наблюдаем и мы сами: по нашим наблюдениям, их число увеличивается с каждым днем. Раньше обращались частные лица, теперь и большие компании хотят вести свои финансовые дела по принципам ислама. Мы делим наших клиентов на два типа. Первые — это те, кто обращается к нам из религиозных соображений. Вторые — это те, кто интересуется экономическими сторонами исламского банкинга.

Развитие исламского банкинга во многом зависит от подготовки специалистов в вузах

Исламское финансирование как банковская система появилось в 1970-х годах в Египте. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 400 исламских банков. А центром исламского банкинга является Лондон. Развитие исламского банкинга не зависит от количества таких учреждений. Я думаю, что определяющим фактором является подготовка специалистов в вузах или в бизнес-школах. В Великобритании обучают по этому направлению 68 факультетов и институтов. В таких гигантах, как Всемирный банк, «Сити Банк», АБР, действуют целые департаменты и отделы по исламскому финансированию. В СНГ это направление только начинается.

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