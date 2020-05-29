12:10
USD 73.71
EUR 81.08
RUB 1.04
Бизнес

В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно

В Бишкеке возобновили свою работу городские автобусы и троллейбусы, за проезд в которых принимается безналичная оплата с помощью единой платежной карты «Тулпар». Существует три вида карт: синяя — стандартная, зеленая — для школьников, красная — льготная, для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

С помощью интернет-банкинга «Керемет Банка» пассажиры могут мгновенно пополнять баланс транспортной карты «Тулпар» со своих мобильных телефонов или компьютеров без комиссии в режиме 24/7.

Для этого необходимо:

  • выбрать в выпадающем списке поле «Карта «Тулпар» (электронное билетирование)»: в веб-версии в разделе «Платеж поставщику услуг», а в мобильной версии — «Платежи» во вкладке «Прочее»;
  • заполнить в предложенных полях лицевой счет-карты и указать сумму перевода на транспортную карту;
  • совершить платеж.

Пополнить баланс транспортной карты «Тулпар» можно и в терминально-банкоматном оборудовании «Керемет Банка» с минимальными комиссиями либо внести наличные через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in, либо перевести необходимую сумму со своей платежной карты безналичным способом через банкоматы.

Кстати, через онлайн-сервисы «Керемет Банка», доступные на кыргызском, русском и английском языках, можно оплатить до 300 различных услуг, причем значительная их часть без комиссии, что не только удобно, но и выгодно.

Все вопросы о пополнении транспортной карты «Тулпар» и других банковских услугах «Керемет Банка» можно адресовать в контакт-центр по телефонам: +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 (WhatsApp) или через форму обратной связи на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154114/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
«Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
«Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
«Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
Популярные новости
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
Более 26&nbsp;тысяч кыргызстанцев получили помощь от&nbsp;сервиса Lalafo Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
DCB Market возобновляет работу DCB Market возобновляет работу
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27&nbsp;новых станций 4G&nbsp;за&nbsp;время&nbsp;ЧП Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
29 мая, пятница
12:04
В Бишкеке оштрафовали четыре кафе за несоблюдение предписаний Минздрава В Бишкеке оштрафовали четыре кафе за несоблюдение предп...
11:37
Глава СЭЗ «Бишкек» не считает нарушением принятие на работу своего брата
11:33
В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
11:14
Депутат рассказал о нарушениях в СЭЗ «Бишкек»
11:08
Усыновлять детей станет проще. Минтруда разработало специальный портал