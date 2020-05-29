В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно

В Бишкеке возобновили свою работу городские автобусы и троллейбусы, за проезд в которых принимается безналичная оплата с помощью единой платежной карты «Тулпар». Существует три вида карт: синяя — стандартная, зеленая — для школьников, красная — льготная, для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

С помощью интернет-банкинга «Керемет Банка» пассажиры могут мгновенно пополнять баланс транспортной карты «Тулпар» со своих мобильных телефонов или компьютеров без комиссии в режиме 24/7.

Для этого необходимо:

выбрать в выпадающем списке поле «Карта «Тулпар» (электронное билетирование)»: в веб-версии в разделе «Платеж поставщику услуг», а в мобильной версии — «Платежи» во вкладке «Прочее»;

заполнить в предложенных полях лицевой счет-карты и указать сумму перевода на транспортную карту;

совершить платеж.

Пополнить баланс транспортной карты «Тулпар» можно и в терминально-банкоматном оборудовании «Керемет Банка» с минимальными комиссиями либо внести наличные через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in, либо перевести необходимую сумму со своей платежной карты безналичным способом через банкоматы.

Кстати, через онлайн-сервисы «Керемет Банка», доступные на кыргызском, русском и английском языках, можно оплатить до 300 различных услуг, причем значительная их часть без комиссии, что не только удобно, но и выгодно.

Все вопросы о пополнении транспортной карты «Тулпар» и других банковских услугах «Керемет Банка» можно адресовать в контакт-центр по телефонам: +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 (WhatsApp) или через форму обратной связи на сайте.