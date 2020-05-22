Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с Российско-Кыргызским фондом развития предоставляют бизнес-кредиты для предпринимателей по следующим направлениям:

кластерное развитие мясного направления;

кластерное развитие молочного направления;

кластерное развитие выращивания форели;

заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;

агропромышленный комплекс;

швейная и текстильная промышленность;

обрабатывающая промышленность;

горнодобывающая и металлургическая промышленность;

транспорт;

производство защитных средств, медицинского оборудования и лекарственных средств в целях противодействия эпидемии COVID-19.

Процентная ставка:

в сомах — 9 процентов годовых (эффективная процентная ставка 9,36 процента);

в долларах США — 5 процентов годовых (эффективная процентная ставка 5,11 процента).

Сумма: до $1 миллиона (эквивалент в сомах КР).

Сроки: до семи лет в зависимости от цели финансирования.

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330

+996 555 988 330

+996 770 988 330

+996 706 988 330

О банке:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие.

Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.