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Бизнес

Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с Российско-Кыргызским фондом развития предоставляют бизнес-кредиты для предпринимателей по следующим направлениям: 

  • кластерное развитие мясного направления; 

  • кластерное развитие молочного направления; 

  • кластерное развитие выращивания форели;  

  • заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;

  •  агропромышленный комплекс;

  • швейная и текстильная промышленность;

  • обрабатывающая промышленность;

  • горнодобывающая и металлургическая промышленность;

  • транспорт;

  • производство защитных средств, медицинского оборудования и лекарственных средств в целях противодействия эпидемии COVID-19.

Процентная ставка: 

в сомах — 9 процентов годовых (эффективная процентная ставка 9,36 процента);

в долларах США — 5 процентов годовых (эффективная процентная ставка 5,11 процента).

Сумма: до $1 миллиона (эквивалент в сомах КР).

Сроки: до семи лет в зависимости от цели финансирования.

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра: 

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

 О банке:  

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие. 

  • Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.  

  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене. 

  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.  

  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Кореи.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153612/
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