Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с Российско-Кыргызским фондом развития предоставляют бизнес-кредиты для предпринимателей по следующим направлениям:
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кластерное развитие мясного направления;
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кластерное развитие молочного направления;
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кластерное развитие выращивания форели;
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заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;
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агропромышленный комплекс;
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швейная и текстильная промышленность;
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обрабатывающая промышленность;
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горнодобывающая и металлургическая промышленность;
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транспорт;
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производство защитных средств, медицинского оборудования и лекарственных средств в целях противодействия эпидемии COVID-19.
Процентная ставка:
в сомах — 9 процентов годовых (эффективная процентная ставка 9,36 процента);
в долларах США — 5 процентов годовых (эффективная процентная ставка 5,11 процента).
Сумма: до $1 миллиона (эквивалент в сомах КР).
Сроки: до семи лет в зависимости от цели финансирования.
Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:
+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330
О банке:
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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие.
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Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
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На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене.
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«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
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Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Кореи.