Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР

ОАО «Керемет Банк» разработало специальную программу кредитования предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. Понимая, что для устранения последствий коронавирусной инфекции и для восстановления полноценной работы отечественному бизнесу потребуется время, «Керемет Банк» дает предпринимателям возможность воспользоваться кредитными ресурсами банка на выгодных условиях.

В рамках мер по поддержке отечественных предпринимателей «Керемет Банк» начал выдавать целевой кредит «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА» на возобновление и восстановление бизнеса, напрямую или косвенно пострадавшего от пандемии.

Условия специального кредита «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА»:

процентные ставки в диапазоне от 13 процентов до 16 процентов годовых в сомах в зависимости от суммы;

сумма кредитования — от 200 тысяч сомов;

максимальный срок кредитования — 5 лет, при этом срок на цели пополнения оборотных средств увеличен с 3 до 4 лет;

возможность предоставления отсрочки по выплате основной суммы кредита в период восстановления бизнеса;

кредиты без комиссий за выдачу кредита.

Дополнительные преимущества — это быстрое рассмотрение, удобные условия и требования для оформления кредита. Также у заемщиков «Керемет Банка» всегда есть возможность дистанционного внесения взносов по кредиту без посещения офиса: наличными через платежные терминалы и банкоматы (с функцией cash-in) или безналичным способом через широкую банкоматную сеть, а также с помощью мобильного и интернет-банкинга.

«Керемет Банк» всегда готов оказать содействие клиентам в трудную минуту, создавая благоприятные условия для развития различных секторов экономики.

Внимание: средства по специальному продукту ограничены!

Подробную информацию о предложении можно получить в любой точке обслуживания «Керемет Банка» или в круглосуточном контакт-центре по телефону: +996 312 55 44 44.