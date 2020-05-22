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Бизнес

Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР

ОАО «Керемет Банк» разработало специальную программу кредитования предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. Понимая, что для устранения последствий коронавирусной инфекции и для восстановления полноценной работы отечественному бизнесу потребуется время, «Керемет Банк» дает предпринимателям возможность воспользоваться кредитными ресурсами банка на выгодных условиях.

В рамках мер по поддержке отечественных предпринимателей «Керемет Банк» начал выдавать целевой кредит «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА» на возобновление и восстановление бизнеса, напрямую или косвенно пострадавшего от пандемии.

Условия специального кредита «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА»:

  • процентные ставки в диапазоне от 13 процентов до 16 процентов годовых в сомах в зависимости от суммы;
  • сумма кредитования — от 200 тысяч сомов;
  • максимальный срок кредитования — 5 лет, при этом срок на цели пополнения оборотных средств увеличен с 3 до 4 лет;
  • возможность предоставления отсрочки по выплате основной суммы кредита в период восстановления бизнеса;
  • кредиты без комиссий за выдачу кредита.

Дополнительные преимущества — это быстрое рассмотрение, удобные условия и требования для оформления кредита. Также у заемщиков «Керемет Банка» всегда есть возможность дистанционного внесения взносов по кредиту без посещения офиса: наличными через платежные терминалы и банкоматы (с функцией cash-in) или безналичным способом через широкую банкоматную сеть, а также с помощью мобильного и интернет-банкинга.

«Керемет Банк» всегда готов оказать содействие клиентам в трудную минуту, создавая благоприятные условия для развития различных секторов экономики.

Внимание: средства по специальному продукту ограничены!

Подробную информацию о предложении можно получить в любой точке обслуживания «Керемет Банка» или в круглосуточном контакт-центре по телефону: +996 312 55 44 44.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153598/
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