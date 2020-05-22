«Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!

Коллектив «Бакай Банка» и Исламского Финансового Центра поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт, желает мира, здоровья и благополучия каждому дому и каждой семье. Некоторые отделения банка будут работать в предстоящие выходные.

«Бакай Банк» и Исламский Финансовый Центр поздравляют кыргызстанцев c праздником Орозо айт! От всего коллектива банка мы желаем мира, спокойствия, здоровья и благополучия всем жителям Кыргызстана.

Пусть этот день озарится новыми надеждами и планами, наполнит верой в лучшие времена и даст сил к достижению поставленных целей. А «Бакай Банк» и Исламский Финансовый Центр приложат все усилия, чтобы оставаться вашими верными спутниками и партнерами.

Айтыңыздар маарек болсун!

Для удобства клиентов некоторые отделения «Бакай Банка» в предстоящие выходные будут работать.

Подробнее о работе «Бакай Банка» в выходные 23-25 мая в контакт-центре 24/7:

• 6111 (с мобильных);

• +996 554 00 61 11 WhatsApp;

• +996 312 61 00 61.

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