Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»

«Бакай Банк» обновил дизайн карт системы «Элкарт» и напоминает о преимуществах национальной платежной системы.

1 Обслуживаются во всех банкоматах Кыргызстана Обналичить средства с карты «Элкарт» можно во всех банкоматах страны. При этом «Бакай Банк» входит в Дружественную сеть, и пользоваться банкоматами других банков, входящих в нее, можно на тех же условиях, что и банкоматами «Бакай».

2 Два бесплатных приложения При выпуске карты «Элкарт» вы сможете пользоваться приложением банка — «Bakai24» и платежной системы — «Элкарт Мобайл», делать мгновенные переводы на другие карты «Элкарт», оплачивать госуслуги, штрафы ДПС, коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, делать переводы по системам Клиринг и Гросс и многое другое! Более того, можно получать деньги прямо на карту «Элкарт» из-за границы по системе «Контакт».

1 3 Круглосуточная поддержка Колл-центр «Бакай Банка» и служба поддержки «Межбанковского процессингового центра» работают 24 часа 7 дней в неделю: по вопросам относительно карты можно звонить, писать в WhatsApp или в соцсети.

4 Бесплатный выпуск Карта «Элкарт» для физических лиц выпускается бесплатно, обслуживание — 100 сомов в год. Социальные карты, карты пенсионеров, карты под обезличенные металлические счета обслуживаются бесплатно.

5 Оплата онлайн и офлайн Картой «Элкарт» можно платить в магазинах, кафе, других заведениях на территории Кыргызстана, а также в онлайн-магазинах на территории страны. Для открытия онлайн-платежей нужно заполнить заявление. Можно подключить и SMS-оповещения, чтобы получать сообщения обо всех операциях, совершаемых с картой.

Контакт-центр 24/7:

6111 (с мобильных телефонов);

+996 554 006 111 (WhatsApp).