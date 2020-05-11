Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся

С введением режима чрезвычайной ситуации и далее чрезвычайного положения в Кыргызстане сотрудники «Керемет Банка» оказывали помощь различным группам нуждающихся: многодетным и малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, медицинским учреждениям, специализированным детским заведениям, а также позаботились о животных и птицах.

Каждому региональному филиалу банк выделил средства для борьбы с последствиями COVID-19, параллельно сотрудники организовали самостоятельный сбор средств для борьбы с коронавирусом. Региональные представители «Керемет Банка» совместно с местными органами власти формировали списки, связывались с адресатами, осуществляли закуп необходимых продуктов и их целевую доставку.

В итоге в Оше, Кадамджае, Джалал-Абаде, Караколе, Чолпон-Ате, Таласе, Кара-Балте и Бишкеке помощь оказана более 150 семьям.

Также банк оказал поддержку различным медицинским учреждениям и медперсоналу в Иссык-Кульской, Чуйской, Джалал-Абадской областях и городе Бишкеке. Благодаря «Керемет Банку» было подготовлено помещение и приобретен необходимый инвентарь для обсервации в Ак-Суйской территориальной больнице Иссык-Кульской области, проведены строительно-монтажные работы по установке спецкоридора для изоляции медицинского персонала инфекционного отделения Объединенной территориальной больницы Жайыльского района города Кара-Балты, материально поддержан наиболее уязвимый в финансовом плане младший медицинский и технический персонал Джалал-Абадской областной клинической больницы. В столице по мере необходимости были удовлетворены запросы медиков из «ОЦСМ Октябрьского района г.Бишкека», «Центра экстренной медицины г.Бишкека» и Республиканской инфекционной клинической больницы.

В Жайыльском районе Чуйской области сотрудники «Керемет Банка» помогли оказавшемуся в тяжелом положении Детскому благотворительному фонду «ЯВНА», семейному детскому дому в селе Сосновка.

К сожалению, в бедственной ситуации оказались и подопечные Общественного Фонда «Бугу-Эне» — оставшиеся без пропитания в зоопарке животные и птицы. В «Керемет Банке» решили часть собранных сотрудниками средств передать в реабилитационный центр, на попечении у которого более 150 животных и птиц, в том числе и ослепший барсенок Жаабарс. Сотрудники филиала «Керемет Банк — Каракол» связались с представителями фонда и закупили для питомцев более 450 килограммов продовольственных запасов мяса, овощей, фруктов и зелени.

COVID-19 — один из нелегких вызовов сегодняшнего времени. Весь мир сплотился в борьбе с распространением пандемии. «Никто не может оставаться безучастным, — говорит председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев. — Преимущество нашего банка — это широкая филиальная сеть, которая позволила нам оказать содействие в решении возникших в связи с пандемией проблем почти во всех регионах страны».