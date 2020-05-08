18:30
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Бизнес

«Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!

По доброй ежегодной традиции сотрудники ОАО «Халык Банк Кыргызстан» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны.  Этот год не стал исключением. Сотрудники банка навестили героев и вручили денежные презенты. Но главное  выразили слова благодарности за совершенные подвиги и победу!

Акция прошла не только в Бишкеке, но и в регионах, где есть филиалы банка: в городах Кара-Балте, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Караколе.

Искренне поздравляем всех с Днем Победы! Желаем мирного неба над головой, а нашим героям- ветеранам крепкого здоровья! Пусть рядом всегда будут родные, близкие люди.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152251/
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
«Халык Банк Кыргызстан» ААК уставдык капиталын 1,2 миллиард сомго чейин көбөйтөт
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
«Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Популярные новости
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Как бесплатно получить сразу 10&nbsp;гигабайт интернета? Рассказываем Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Бизнес
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
Ветераны принимают поздравления от&nbsp;О! в&nbsp;преддверии Дня Великой Победы Ветераны принимают поздравления от О! в преддверии Дня Великой Победы
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
8 мая, пятница
18:23
«Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
18:22
В Иссык-Атинском районе школьникам выдали смартфоны для дистанционного обучения
18:07
Нападение на медиков в Чаткале. Начата проверка по разглашению врачебной тайны
17:18
В Национальном центре онкологии у сотрудника обнаружили коронавирус
17:07
Почему учителя в Бишкеке получат зарплату с задержкой, объяснили в мэрии