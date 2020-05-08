«Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!

По доброй ежегодной традиции сотрудники ОАО «Халык Банк Кыргызстан» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Этот год не стал исключением. Сотрудники банка навестили героев и вручили денежные презенты. Но главное — выразили слова благодарности за совершенные подвиги и победу!

Акция прошла не только в Бишкеке, но и в регионах, где есть филиалы банка: в городах Кара-Балте, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Караколе.

Искренне поздравляем всех с Днем Победы! Желаем мирного неба над головой, а нашим героям- ветеранам крепкого здоровья! Пусть рядом всегда будут родные, близкие люди.