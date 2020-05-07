Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»

После полуторамесячного карантина с 11 мая 2020 года в Бишкеке возобновляет свою работу городской общественный транспорт — автобусы и троллейбусы начнут курсировать по своим маршрутам с 7.00 до 20.00.

В связи с тем, что с марта этого года в муниципальном транспорте заработала система электронного билетирования и оплата за проезд возможна только единой платежной картой «Тулпар», «Керемет Банк» предлагает ее быстрое и удобное пополнение через интернет-банкинг и мобильное приложение.

Клиенты «Керемет Банка» могут пополнить баланс единой транспортной карты «Тулпар» со своего мобильного телефона или компьютера без комиссии в режиме 24/7.

Для пассажиров автобусов и троллейбусов столицы выпущены три вида карт: синяя — стандартная, зеленая — для школьников, красная — льготная для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы пополнить баланс карты через интернет-банкинг или мобильное приложение «Керемет Банка» необходимо:

выбрать в выпадающем списке поле «Карта «Тулпар» (электронное билетирование)» : в веб-версии в разделе «Платеж поставщику услуг», а в мобильной версии — «Платежи» во вкладке «Прочее»;

: в веб-версии в разделе «Платеж поставщику услуг», а в мобильной версии — «Платежи» во вкладке «Прочее»; заполнить в предложенных полях лицевой счет карты и указать сумму перевода на транспортную карту;

совершить платеж.

Кстати, через онлайн-сервисы «Керемет Банка», доступные на кыргызском, русском и английском языках, можно оплатить до 300 различных услуг, причем значительная их часть — без комиссии, что не только удобно, но и выгодно.

Пополнить баланс транспортной карты «Тулпар» можно и альтернативными способами с минимальными комиссиями: либо внести наличные через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in, либо перевести необходимую сумму со своей платежной карты безналичным способом с помощью широкой банкоматной сети «Керемет Банка».

Все дополнительные вопросы о пополнении карты «Тулпар» или других банковских услугах «Керемет Банка» можно уточнить в контакт-центре банка по телефонам: +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 —WhatsApp или через форму обратной связи на сайте.