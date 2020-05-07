15:06
USD 78.86
EUR 85.18
RUB 1.07
Бизнес

Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»

После полуторамесячного карантина с 11 мая 2020 года в Бишкеке возобновляет свою работу городской общественный транспорт — автобусы и троллейбусы начнут курсировать по своим маршрутам с 7.00 до 20.00.

В связи с тем, что с марта этого года в муниципальном транспорте заработала система электронного билетирования и оплата за проезд возможна только единой платежной картой «Тулпар», «Керемет Банк» предлагает ее быстрое и удобное пополнение через интернет-банкинг и мобильное приложение.

Клиенты «Керемет Банка» могут пополнить баланс единой транспортной карты «Тулпар» со своего мобильного телефона или компьютера без комиссии в режиме 24/7.

Для пассажиров автобусов и троллейбусов столицы выпущены три вида карт: синяя — стандартная, зеленая — для школьников, красная — льготная для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы пополнить баланс карты через интернет-банкинг или мобильное приложение «Керемет Банка» необходимо:

  • выбрать в выпадающем списке поле «Карта «Тулпар» (электронное билетирование)»: в веб-версии в разделе «Платеж поставщику услуг», а в мобильной версии — «Платежи» во вкладке «Прочее»;
  • заполнить в предложенных полях лицевой счет карты и указать сумму перевода на транспортную карту;
  • совершить платеж.

Кстати, через онлайн-сервисы «Керемет Банка», доступные на кыргызском, русском и английском языках, можно оплатить до 300 различных услуг, причем значительная их часть — без комиссии, что не только удобно, но и выгодно.

Пополнить баланс транспортной карты «Тулпар» можно и альтернативными способами с минимальными комиссиями: либо внести наличные через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in, либо перевести необходимую сумму со своей платежной карты безналичным способом с помощью широкой банкоматной сети «Керемет Банка».

Все дополнительные вопросы о пополнении карты «Тулпар» или других банковских услугах «Керемет Банка» можно уточнить в контакт-центре банка по телефонам: +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 —WhatsApp или через форму обратной связи на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152122/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
«Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
«Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
«Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития
«Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
«Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Популярные новости
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Как бесплатно получить сразу 10&nbsp;гигабайт интернета? Рассказываем Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Акция &laquo;Великая Победа&raquo;! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с&nbsp;9&nbsp;Мая Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
Бизнес
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
Акция &laquo;Великая Победа&raquo;! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с&nbsp;9&nbsp;Мая Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
7 мая, четверг
14:57
Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк» Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комис...
14:40
В Ноокене перевернулся грузовик со школьниками. Один подросток погиб
14:38
Мэрия Бишкека пересмотрит бюджет столицы и оптимизирует расходы
14:34
Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
14:31
MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24