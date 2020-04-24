Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов

В связи с пандемией коронавируса система образования трансформируется и осуществляет масштабный переход на дистанционное обучение во всем мире.

В рамках поддержки студентов Beeline запускает льготный тариф для студентов и предоставляет бесплатный доступ на платформы для прослушивания лекций, участия в вебинарах, выполнения заданий и прохождения тестов.

Тариф включает в себя: 50 ГБ интернета на максимально возможной скорости;

БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети Beeline;

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет-трафик на Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, «ВКонтакте», Zoom, Skype и образовательные сайты вузов КР;

20 минут на номера других мобильных операторов КР. Абонентская плата на период карантина — 195 сомов/4 недели.

Как подключиться?

Оформить заявку на тариф можно на сайте Beeline, приложив паспорт и студенческий билет.

Подключиться можно также в офисах продаж и обслуживания Beeline либо через промоутеров, если у вас есть возможность выйти из дома. При себе необходимо иметь паспорт и студенческий билет.

Подробнее на сайте beeline.kg.

Срок действия тарифа — до 1 июня 2020 года.