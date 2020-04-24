18:42
USD 80.43
EUR 86.85
RUB 1.07
Бизнес

Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов

В связи с пандемией коронавируса система образования трансформируется и осуществляет масштабный переход на дистанционное обучение во всем мире.

В рамках поддержки студентов Beeline запускает льготный тариф для студентов и предоставляет бесплатный доступ на платформы для прослушивания лекций, участия в вебинарах, выполнения заданий и прохождения тестов.

Тариф включает в себя:

  • 50 ГБ интернета на максимально возможной скорости;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети Beeline;
  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет-трафик на Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, «ВКонтакте», Zoom, Skype и образовательные сайты вузов КР;
  • 20 минут на номера других мобильных операторов КР.

Абонентская плата на период карантина — 195 сомов/4 недели.

Как подключиться?

Оформить заявку на тариф можно на сайте Beeline, приложив паспорт и студенческий билет.

Подключиться можно также в офисах продаж и обслуживания Beeline либо через промоутеров, если у вас есть возможность выйти из дома. При себе необходимо иметь паспорт и студенческий билет.

Подробнее на сайте beeline.kg.

Срок действия тарифа — до 1 июня 2020 года.

Beeline заботится о вашем максимальном комфорте во время дистанционного обучения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151024/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Beeline: Звоните бесплатно!
Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
24 апреля, пятница
18:23
Чехия первой из стран Евросоюза открыла границу после карантина Чехия первой из стран Евросоюза открыла границу после к...
17:58
В Токмаке 3 тысячи нуждающихся семей получат гуманитарную помощь
17:49
Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
17:30
Фото дня. Месяц борьбы с коронавирусом — уставший врач присел отдохнуть
17:03
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер