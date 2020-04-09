Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период

Тренерский штаб и футболисты профессионального футбольного клуба «Илбирс» обратились к его руководству с просьбой об уменьшении заработной платы за март на 30 процентов и за апрель на 50 процентов. Таким образом «сине-белые» решили помочь клубу в этот тяжелый кризисный период.



Решение одобрено руководством клуба. Руководители ПФК «Илбирс» в свою очередь выразили благодарность всем футболистам и тренерскому штабу: «Этим решением мы демонстрируем дружбу, единство и семейную атмосферу, которые сложились внутри клуба, а также уверенность, что вместе мы сильнее и совместными усилиями наш клуб преодолеет все трудности».

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