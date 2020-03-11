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Бизнес

Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа

Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа КФС.

Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы КФС и будет использован в оформлении комплектов деловой документации, сайта КФС, социальных сетей, а также различной информационной и сувенирной продукции.

Дедлайн конкурса: 15 апреля 2020 года. 

Вошедшим в шорт-лист из пяти лучших работ конкурса вручаются футболки Национальной сборной КР и абонемент на все домашние матчи сборной 2020 года.

Денежное вознаграждение призеру: $1 тысяча.

Вся остальная информация по конкурсу и требования по ссылке: Положение о конкурсе на разработку логотипа КФС.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146175/
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