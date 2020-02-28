Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было

Скандал вокруг компании «Акнет» не повлиял отрицательно на ее деятельность. Об этом заявил один из учредителей и основателей ОсОО Аскар Кутанов.

По его словам, в соцсетях распространяется различная информация. В свою очередь один из учредителей, находящийся под следствием Кубан Ажимудинов, обратился в милицию с заявлением о том, что у него отобрали компанию. Он назвал своих бывших партнеров рейдерами.

«Я не считаю себя рейдером. Работал в компании с самого начала, являюсь основателем и учредителем. Почему я рейдер?» — задается вопросом Кутанов.

Смену топ-менеджмента в «Акнете» он объяснил тем, что Ажимудинов, который ранее был президентом компании, арестован, в связи с чем пришлось поменять руководство. Сейчас компанию возглавляет Нурбек Абасканов.

«Нового президента назначили я и второй основатель компании Руслан Абдумажитов на собрании учредителей. Абасканов имеет опыт работы в сфере теле- и цифровых коммуникаций, разбирается в менеджменте, и он порядочный человек. Благодаря новому менеджменту компания начала стремительно развиваться», — добавил Аскар Кутанов.

Он подчеркнул, что скандал вокруг компании не повлиял отрицательно на работу коллектива «Акнета». «Наоборот, начала работать прозрачно, оплачиваются все налоги в госбюджет. При Ажимудинове в «Акнете» было сокрытие налогов. Недостаток бывшего руководителя — он скрывал информацию о работе компании перед учредителями. Сейчас мы работаем прозрачно. Все учредители получили дивиденды, которые не выдавались в течение 23 лет. Это достижение новой команды руководителей», — резюмировал Аскар Кутанов.

Отметим, в отношении Кубана Ажимудинова в мае 2019 года возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделку документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.