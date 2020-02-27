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Бизнес

Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых

Член Шариатского совета Исламского финансового центра Кадыр ажы Маликов рассказал о том, что исламские принципы финансирования подходят не только мусульманам, что такое исламский подход к экономике и зачем нужен Шариатский совет.

В 2020 году Исламский финансовый центр (ИФЦ) существенно расширяет географию присутствия: пять офисов центра в Оше, Караколе, Токмаке, Кара-Балте и Кызыл-Кие начинают работать по исламским принципам. Теолог, член Шариатского совета ИФЦ Кадыр ажы Маликов рассказал о работе центра.

— В чем отличие исламского банкинга от стандартных банковских инструментов?

— Основное отличие заключается в том, что шариатом запрещено ростовщичество. Поэтому правоверные мусульмане не могут получать кредиты или открывать депозиты. Потому что финансовая деятельность, основанная на процентах, — это харам. Вторая особенность, о которой мало говорят в СМИ, — это запрет сделок «на воздух». Или то, что в советское время называли спекуляцией. То есть продажей с существенным завышением цены.

Важно отметить морально-нравственную сторону исламского банкинга. Многие думают, что если сделка совершена без процентов, то это уже по шариату. Нет.

Исламский банкинг имеет две стороны. Первая — это непосредственно банковские инструменты. Вторая сторона основана на вероучении.

В исламе существует свой подход к экономике. Все природные ресурсы, деньги, золото даны человеку во временное пользование в качестве испытания.

— Что это значит?

— Согласно Корану, Бог создал человека и оставил его здесь своим наместником. И дал во временное пользование жизнь и окружающие нас блага и предметы в качестве испытания. Поэтому с точки зрения ислама деньги — это не цель, а средство, с помощью которого можно улучшить не только свою жизнь. Но и жизнь других людей. Это можно назвать стремлением к относительному социальному равенству. Вообще, сам ислам базируется на балансе духовного и материального. Но это ни в коем случае не атрибутика — борода, хиджаб и так далее. Это чистота продукта. Чистота сделки. Чистота намерений. Перед Богом очень важно, какие у нас были намерения.

ИФЦ
Фото ИФЦ. Член Шариатского совета Исламского финансового центра Кадыр ажы Маликов

— Исламские принципы финансирования доступны только приверженцам ислама?

— Нет, конечно. Ими могут пользоваться все, независимо от религии, национальности, пола и возраста. В том числе атеисты. Если вы посмотрите статистику, то крупнейшим центром исламского банкинга является Лондон.

Многие проблемы, беды, грехи у людей разных национальностей и религий одинаковы и связаны с бедностью и безработицей. И все потому, что финансовая и экономическая система нашего мира построена на погоне за процентами. Исламские принципы финансирования предлагают альтернативу. И таким образом они дают нам некоторые возможности снизить риски и на уровне одной семьи, и на уровне всего мира.

— Почему стоит выбрать исламские принципы финансирования?

— Если человек в полной мере следует Корану и шариату, то он не может воспользоваться кредитами и открывать депозиты. А исламский банкинг дает ему доступ к финансовым средствам.

Но даже если человек далек от религии, то ему стоит помнить, что исламский банкинг строится на том, чтобы помочь нуждающемуся встать на ноги. Это в полной мере партнерские отношения.

При этом надо помнить, что ИФЦ откажет в своих услугах тем, кто занимается производством, хранением, переработкой всего того, что является харамом или ведет к запретному. Например, алкоголь и табак, порнография и проституция, некоторые виды мяса.

— Для чего создан Шариатский совет ИФЦ?

— Это обязательное условие для начала осуществления исламского банкинга. Я бы выделил две основные функции совета.

Во-первых, мы проверяем происхождение денег, которые пойдут на предоставление услуг исламского банкинга. Они должны быть «чистыми».

Во-вторых, совет согласовывает с руководством ИФЦ правила предоставления услуг. Они должны в полной мере соответствовать шариату. И, конечно, наш совет постоянно напоминает ИФЦ, что цель финансового учреждения, предоставляющего исламский банкинг, не в том, чтобы получать прибыль. Основная цель банка, следующего шариату, — служение Богу, то есть борьба с бедностью, создание рабочих мест, снижение дисбаланса, помощь нуждающимся. В итоге банк должен быть заинтересован в том, чтобы было как можно больше богатых, чтобы они тоже присоединялись к этой работе.

Контакты ИФЦ:

+996 312 90 13 55
0554 006 111 (Whats App)
6111
ifcenter.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/144901/
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