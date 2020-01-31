Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год

Начинается набор в школу банкира 2020 года.

В этом году будет два потока:

I поток пройдет в Бишкеке с 11 по 31 марта 2020-го. Резюме принимаются до 4 марта (включительно);

II поток — в Оше с 23 марта по 10 апреля 2020 года. Резюме принимается до 18 марта (включительно).

Лучших выпускников ждет трудоустройство в одном из филиалов банка «Бай Тушум».

Обучение в школе бесплатное, но конкурс высок, поэтому всех заинтересованных в обучении и работе в банке просим отправить резюме как можно раньше на адрес: hr@baitushum.kg с пометкой «Школа банкира — Бишкек» или «Школа банкира — Ош».

Мы ждем выпускников вузов и колледжей из Бишкека и Оша, которые готовы учиться новому, не боятся сложностей и готовы двигаться вперед, навстречу карьере в одном из крупнейших банков страны.

Не упустите свой шанс! Приветствуется любое профильное образование!