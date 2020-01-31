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Бизнес

Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!

Запланируйте свой день эффективно! Обслуживайтесь в желаемое вами время и не теряйте время в очередях!

Чтобы клиентам больше не приходилось ждать своей очереди, банк «Бай Тушум» запустил электронную очередь Еarly One с возможностью удаленно бронировать дату и время своего визита в банк. Операция занимает секунды и экономит массу времени.

 Эта опция действует в следующих офисах банка «Бай Тушум»:

  1. Бишкек, улица Уметалиева, 76, телефон +996312905805.
  2. Бишкек, Ошский рынок, проспект Чуй, 277, ТЦ «Эне Оргоосу», телефон 312341636.
  3. Ош, улица Курманджан Датки, 180а, телефоны: 322248467, 48472, 48473, 48481, 48487.
  4. Ош, улица Монуева, 47, телефон 322288407.
  5. Джалал-Абад, улица Осмонова, 30а, телефоны: 372272243, 731.
  6. Каракол, улица Гебзе, 126, телефоны: 392252067, 60157.
  7. Талас, улица Бердике Баатыра, 204, телефоны: 342255944, 55900.
  8. Село Сузак, улица Дакан Палван, телефон 374850583.
  9. Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 125, телефон 313336764.
  10. Село Беловодское, улица Фрунзе, 157/1, телефон 313151432.

Как забронировать очередь?

  1. Необходимо скачать приложение Earlyone на смартфон.
  2. Найдите в приложении офис, который планируете посетить, и получаете электронный билет на заданное время.
  3. Активируете электронный билет при входе в филиал через терминал.
  4. И вот — специалист уже ждет вас!

А если вдруг опаздываете, то у Earlyone есть функция, позволяющая отсрочить активацию электронной очереди на 5, 10 или 15 минут.

Планируйте свое время с электронной очередью!

 #bankbaitushum #bankBT
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142162/
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