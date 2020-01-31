Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!

Запланируйте свой день эффективно! Обслуживайтесь в желаемое вами время и не теряйте время в очередях!
Чтобы клиентам больше не приходилось ждать своей очереди, банк «Бай Тушум» запустил электронную очередь Еarly One с возможностью удаленно бронировать дату и время своего визита в банк. Операция занимает секунды и экономит массу времени.
Эта опция действует в следующих офисах банка «Бай Тушум»:
- Бишкек, улица Уметалиева, 76, телефон +996312905805.
- Бишкек, Ошский рынок, проспект Чуй, 277, ТЦ «Эне Оргоосу», телефон 312341636.
- Ош, улица Курманджан Датки, 180а, телефоны: 322248467, 48472, 48473, 48481, 48487.
- Ош, улица Монуева, 47, телефон 322288407.
- Джалал-Абад, улица Осмонова, 30а, телефоны: 372272243, 731.
- Каракол, улица Гебзе, 126, телефоны: 392252067, 60157.
- Талас, улица Бердике Баатыра, 204, телефоны: 342255944, 55900.
- Село Сузак, улица Дакан Палван, телефон 374850583.
- Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 125, телефон 313336764.
- Село Беловодское, улица Фрунзе, 157/1, телефон 313151432.
Как забронировать очередь?
- Необходимо скачать приложение Earlyone на смартфон.
- Найдите в приложении офис, который планируете посетить, и получаете электронный билет на заданное время.
- Активируете электронный билет при входе в филиал через терминал.
- И вот — специалист уже ждет вас!
А если вдруг опаздываете, то у Earlyone есть функция, позволяющая отсрочить активацию электронной очереди на 5, 10 или 15 минут.
Планируйте свое время с электронной очередью!