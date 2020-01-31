Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!

Запланируйте свой день эффективно! Обслуживайтесь в желаемое вами время и не теряйте время в очередях!

Чтобы клиентам больше не приходилось ждать своей очереди, банк «Бай Тушум» запустил электронную очередь Еarly One с возможностью удаленно бронировать дату и время своего визита в банк. Операция занимает секунды и экономит массу времени.

Эта опция действует в следующих офисах банка «Бай Тушум»:

Бишкек, улица Уметалиева, 76, телефон +996312905805. Бишкек, Ошский рынок, проспект Чуй, 277, ТЦ «Эне Оргоосу», телефон 312341636. Ош, улица Курманджан Датки, 180а, телефоны: 322248467, 48472, 48473, 48481, 48487. Ош, улица Монуева, 47, телефон 322288407. Джалал-Абад, улица Осмонова, 30а, телефоны: 372272243, 731. Каракол, улица Гебзе, 126, телефоны: 392252067, 60157. Талас, улица Бердике Баатыра, 204, телефоны: 342255944, 55900. Село Сузак, улица Дакан Палван, телефон 374850583. Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 125, телефон 313336764. Село Беловодское, улица Фрунзе, 157/1, телефон 313151432.

Как забронировать очередь?

Необходимо скачать приложение Earlyone на смартфон. Найдите в приложении офис, который планируете посетить, и получаете электронный билет на заданное время. Активируете электронный билет при входе в филиал через терминал. И вот — специалист уже ждет вас!

А если вдруг опаздываете, то у Earlyone есть функция, позволяющая отсрочить активацию электронной очереди на 5, 10 или 15 минут.

Планируйте свое время с электронной очередью!

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