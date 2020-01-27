Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»

На ежегодной церемонии награждения AmCham Awards, которая состоялась 24 января в рамках ежегодной встречи членов и партнеров Американской торговой палаты в Кыргызстане, банк «Бай Тушум» получил награду от AmCham «За достижения в инновациях и технологиях».

Банк «Бай Тушум» запустил ряд инновационных проектов:

«Мобильный банкинг от «Бай Тушум» BTB 24. Банк предлагал пользователям оплатить, не выходя из дома, более 240 услуг. Банк намерен и в дальнейшем развивать сервис. BTB Market – первый и единственный банк в КР, создавший уникальный продукт как для представителей бизнеса, так и для клиентов. Особенность продукта – это маркетплейс, на котором продаются и покупаются товары без посредников с возможностью получения онлайн-кредита. BTB Express – первый продукт на рынке КР, позволяющий пополнять счета банка с помощью любой платежной карты, эмитированной в Российской Федерации. BTB Express позволяет в режиме онлайн зачислять денежные средства на счет клиента банка с карт Visa, Mastercard и МИР. Виртуальная карта Visa – уникальный продукт на рынке банковских платежных карт, позволяющий выпускать платежную карту Visa Gold моментально. Банк идет в ногу со временем и применяет NFC Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь»). В этом году Visa стала бесконтактной.

Благодарим бизнес-сообщество за высокую оценку нашей работы. Такое признание – лучший подарок к окончанию года, который только можно представить.