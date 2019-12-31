Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом

2019-й подходит к концу. В преддверии Нового, 2020 года председатель правления банка «Бай Тушум» Максатбек Ишенбаев поздравил кыргызстанцев с праздником.

Глава банка отметил, что в 2019-м «Бай Тушум» не только улучшил финансовые показатели, но и внедрил новые банковские продукты, которые облегчают жизнь клиентам. Банк стал лучшим в футболе и впервые участвовал в межбанковском турнире по волейболу, завоевав серебро.

«В 2020 году нам исполняется 20. Это новая веха в развитии и росте. Но самым главным капиталом банка «Бай Тушум», как и в начале пути, являются наши коллеги. Те, кто был с нами все эти годы, и те, кто присоединился к команде совсем недавно, — все, кто упорным трудом и верой укрепляет позиции банка день за днем. #Команданавсевремена состоит из людей, и каждый из них ценен и важен по-своему», — подчеркнул Максатбек Ишенбаев.