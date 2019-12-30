Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»

В преддверии Нового года председатель правления банка «Бай Тушум» Максатбек Ишенбаев рассказал 24.kg об итогах работы в уходящем году, планах на 2020-й и будущей трансформации банка.

— С какими результатами «Бай Тушум» заканчивает 2019 год?

— Этот год был для нас достаточно успешным. Второй год подряд мы выходим в прибыль. На 30 ноября 2019-го чистая прибыль комбанка составила 44 миллиона 375 тысяч сомов. Сегодня наш кредитный портфель составляет 6 миллиардов сомов. Год мы начинали со средним размером 315 тысяч сомов на одного заемщика. Сегодня нам удалось снизить данный показатель до 250 тысяч сомов.

Если говорить о числе наших заемщиков, то рост более 25 процентов — плюс 7 тысяч получателей займов. Максатбек Ишенбаев

По депозитной базе мы прирастем на 7 процентов до конца года. Это тоже отличная динамика. Пока озвучивать размер прибыли не будем, еще есть время до конца декабря. Но однозначно, я уверен, мы будем в плюсе.

— Как удалось добиться таких успехов?

— В этом году мы решили, что не будем гнаться за позициями на рынке. Мы хотели в первую очередь сконцентрироваться на нашей эффективности. Мы стараемся двигаться более мобильно. И это помогает нам расти по всем основным показателям.

Еще мы ставили перед собой цель, чтобы все наши филиалы были в плюсе. У нас 7 основных филиалов по областям и 60 небольших офисов. По итогам года могу смело сказать, что филиалам это удалось.

— Теперь задача — удержать позиции. Что нужно изменить, чтобы оставаться успешным на рынке?

— От классического банкинга мало что остается. Маржа снижается, Нацбанк достаточно успешно с этим борется, процентные ставки падают. Банки с каждым годом будут все меньше и меньше зарабатывать на марже между депозитами и кредитами. Поэтому и мы трансформируемся. Например, в этом году первыми внедрили маркетплейс BTBMarket.



Мы доказали, что можем выводить на рынок цифровые продукты, которые помогают малому и среднему бизнесу. Максатбек Ишенбаев

Кроме того, мы в своей работе ориентируемся на потребности клиента. Удаленное пользование — это уже не привилегия или новшество, а необходимость для банка, чтобы привлечь и удержать клиентов. Поэтому у нас есть свой мобильный банкинг, который становится все популярнее. К концу года мы ожидаем, что им будут пользоваться более 6 тысяч человек.



Через приложение можно оплатить более 200 поставщиков услуг.

Для малого и среднего бизнеса мы делаем акцент на интернет-банкинг. Мы не хотим, чтобы наши клиенты стояли в очереди. Мы внедрили новейшую систему электронной очереди Early One, скачав приложение которой, клиент может удаленно на своем мобильном телефоне заказать время посещения наших офисов, получить свой номер, прийти в удобное для него время и получить услугу.

— Чего ждать потребителю от банковского сектора в будущем году?

— Думаю, следующий год будет прорывным в плане новых продуктов. Предприниматели будут приятно удивлены.

Кроме того, будут расти суммы беззалоговых кредитов. Молодые бизнесмены привыкли быть мобильными, и комбанки должны быть нацелены на таких предпринимателей и предоставлять им возможности для роста.