Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Компания aitv network поздравляет всех с наступающим Новым годом! У вас есть прекрасная возможность подключить телевидение с ежемесячной оплатой всего в 50 сомов.

Пакеты каналов, транслируемых нашей компанией:

«Простой»

Самый бюджетный пакет из всех имеющихся, в него входит более 40 кыргызских и зарубежных каналов разных тематик.

Standart

Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых каналов в хорошем качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные каналы.

Premium

В пакете 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart.

Sport

В пакет входят зрелищные спортивные трансляции в HD-формате! Круглосуточно в прямом эфире интересные и престижные соревнования мира. Этот пакет добавляется к пакету Standart.

Преимущества телевидения от aitv

не требуется доступа к интернету;

подключение к любому ТВ;

гарантия и сервисное обслуживание;

установка и монтаж бесплатно (нужно купить оборудование).

Спешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.