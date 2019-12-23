Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Компания aitv network поздравляет всех с наступающим Новым годом! У вас есть прекрасная возможность подключить телевидение с ежемесячной оплатой всего в 50 сомов.
Пакеты каналов, транслируемых нашей компанией:
«Простой»
Самый бюджетный пакет из всех имеющихся, в него входит более 40 кыргызских и зарубежных каналов разных тематик.
Standart
Основной пакет, в котором транслируются местные каналы, а также подборка телеканалов с разнообразной тематикой: мультфильмы отечественного и иностранного производства, шесть фильмовых каналов в хорошем качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные каналы.
Premium
В пакете 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи. Добавляется к основному пакету Standart.
Sport
В пакет входят зрелищные спортивные трансляции в HD-формате! Круглосуточно в прямом эфире интересные и престижные соревнования мира. Этот пакет добавляется к пакету Standart.
Преимущества телевидения от aitv
- не требуется доступа к интернету;
- подключение к любому ТВ;
- гарантия и сервисное обслуживание;
- установка и монтаж бесплатно (нужно купить оборудование).
Спешите воспользоваться блестящей возможностью!
Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.