ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает на конкурс-споттинг

ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает профессиональных фотографов, операторов и любителей авиационных фото- и видеосессий на конкурс-споттинг, приуроченный ко Дню гражданской авиации Кыргызской Республики.

ОАО «МАМ» регулярно проводит споттинг — мероприятия, в рамках которых участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

В этом году конкурс-споттинг будет с уклоном на фотографии здания аэровокзала. По его итогам комиссия отберет лучшие работы, авторов которых наградят памятными призами.

Лучшие фотографии разместят на сайте ОАО «МАМ» www.airport.kg, в журнале «Аэропорт «Манас», фотогалерее на официальных страницах компании в Facebook и Instagram, а также будут использоваться для публикаций в корпоративной продукции ОАО.

Не упустите возможность и отправляйте заявку прямо сейчас!

Как принять участие в споттинге?

Участникам необходимо отправить заполненную заявку на почтовый адрес press@airport.kg:

ФИО (полностью). Серия и номер паспорта, дата и место его выдачи. Дата и место рождения. Место проживания на данный момент. Место работы, должность. Ссылка на портфолио. Участие в предыдущих споттингах в аэропорту «Манас» (да/нет). Перечень оборудования, которым планируется проводить съемку. Контакты (рабочий и сотовые телефоны, элетронная почта).

Обязательно также указать, где будут публиковаться ваши снимки. Возраст участников — от 18 лет.

Отправляя анкету на наш адрес, вы соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение ОАО «МАМ» на дальнейшее безвозмездное использование фотографий, сделанных в ходе фотосъемки на территории международного аэропорта «Манас».

Обратите внимание: заявки принимаются до 5 октября 2019-го включительно. Число участников ограничено.

Для участников предоставят транспорт из города в аэропорт «Манас» и обратно.

Примечание: