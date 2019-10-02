ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает на конкурс-споттинг

ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает профессиональных фотографов, операторов и любителей авиационных фото- и видеосессий на конкурс-споттинг, приуроченный ко Дню гражданской авиации Кыргызской Республики.
ОАО «МАМ» регулярно проводит споттинг — мероприятия, в рамках которых участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.
В этом году конкурс-споттинг будет с уклоном на фотографии здания аэровокзала. По его итогам комиссия отберет лучшие работы, авторов которых наградят памятными призами.
Лучшие фотографии разместят на сайте ОАО «МАМ» www.airport.kg, в журнале «Аэропорт «Манас», фотогалерее на официальных страницах компании в Facebook и Instagram, а также будут использоваться для публикаций в корпоративной продукции ОАО.
Не упустите возможность и отправляйте заявку прямо сейчас!
Как принять участие в споттинге?
Участникам необходимо отправить заполненную заявку на почтовый адрес press@airport.kg:
- ФИО (полностью).
- Серия и номер паспорта, дата и место его выдачи.
- Дата и место рождения.
- Место проживания на данный момент.
- Место работы, должность.
- Ссылка на портфолио.
- Участие в предыдущих споттингах в аэропорту «Манас» (да/нет).
- Перечень оборудования, которым планируется проводить съемку.
- Контакты (рабочий и сотовые телефоны, элетронная почта).
Обязательно также указать, где будут публиковаться ваши снимки. Возраст участников — от 18 лет.
Отправляя анкету на наш адрес, вы соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение ОАО «МАМ» на дальнейшее безвозмездное использование фотографий, сделанных в ходе фотосъемки на территории международного аэропорта «Манас».
Обратите внимание: заявки принимаются до 5 октября 2019-го включительно. Число участников ограничено.
Для участников предоставят транспорт из города в аэропорт «Манас» и обратно.
Примечание:
- Для участия в споттинге необходимо прислать заполненную заявку на электронную почту press@airport.kg до 12.00 5 октября этого года. Заявки, в которых указаны не все требуемые данные, рассматриваться не будут. Заявка отправляется в формате .doc, .docx (MS Office 2003, 2007), к письму необходимо приложить сканы страниц своего паспорта (страница с основными сведениями и страница с пропиской) и согласие на обработку персональных данных.
- Отправка заявки на участие в споттинге подтверждает ваше согласие с условиями проведения мероприятия, а также согласие на дальнейшее безвозмездное использование фотографий / видеоматериалов, сделанных на территории аэропорта «Манас».
- Задать любые интересующие вас вопросы и получить подтверждение вашего приглашения можно по телефонам: +996312693005 и +996555107337. Контактное лицо: Алия Курбанова — руководитель пресс-службы ОАО «МАМ».