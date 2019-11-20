Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!

Сеть магазинов O!Store присоединяется к мировому событию — Black Friday* 2019, которая пройдет уже совсем скоро, 22 и 23 ноября.

Покупатели в фирменных магазинах O!Store по всему Кыргызстану в эти дни смогут купить надежный и стильный 4G-смартфон — O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов вместо 5 тысяч 990. Аппарат с невероятной скидкой поддерживает работу в сетях 4G LTE, обеспечивает стабильную работу приложений, имеет яркий IPS-дисплей с поддержкой панорамного режима и HDR, 16 Гигабайт памяти, которую легко расширить до 64 Гигабайт, и разборный корпус.

Отдельно можно отметить камеру — основной модуль с камерами 8/0.3/5 Мп, где второй модуль используется для увеличения резкости и размытия фона. Благодаря высокому разрешению и соотношению сторон 18:9 O!Phone 4G Joy идеален для игр и просмотра фильмов. А еще он легкий, стильный и приятный на ощупь. При покупке смартфона предусмотрен также приятный подарок — защитное стекло и чехол!

Помимо возможности купить O!Phone 4G Joy по сниженной цене, в магазинах O!Store вам помогут подобрать тот телефон, который нужен именно вам. Там же вы сможете подключить выгодный тариф, выбрать красивый номер, настроить интернет, а также ознакомиться с другими действующими акциями.

Самая громкая распродажа года начнется 22 ноября с самого утра и продлится по 23 ноября.

Внимание! Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

Ознакомиться с адресами магазинов O!Store по всей стране можно здесь.

Более подробную информацию об акциях, условиях рассрочки и доставки вы можете получить по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

*Черная пятница (Black Friday) — это ежегодная распродажа, которая происходит по всему миру в магазинах в конце ноября. В течение этого события покупатели, как правило, получают грандиозные скидки на различные товары.