11:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными

Потенциал свободных экономических зон в Кыргызстане не раскрыт. Проще говоря, они не приносят той пользы, которую от нее ждут. Чтобы исправить ситуацию, нужны поправки в закон о СЭЗ.

Территории есть, толку нет

Согласно статистике, свободные экономические зоны Кыргызстана привлекли инвесторов из 30 стран, созданы 234 компании и совместных предприятия.

Но назвать работу СЭЗ эффективной можно с большой натяжкой.

Средний процент освоения территории, выделенной под СЭЗ в Кыргызстане, составляет 0,0055 процента. Простаивание 99,99 процента территории свидетельствует о неэффективном использовании земельных участков.

СЭЗ дают лишь 1 процент ВВП, 0,1 процента рабочих мест, $0,08 миллиарда мирового экспорта и лишь 0,1 процента привлечения прямых иностранных инвестиций. И если ничего не делать, то будет только хуже. Компании будут закрываться и уходить из КР.

Инвесторы не хотят вкладывать деньги в отечественные СЭЗ.

Условия работы в них непривлекательны. На сегодня в СЭЗ неэффективное управление и неразвитая инфраструктура. На сегодня основными инвесторами в свободных зонах являются малые и средние предприятия. А режим стабилизации условий работы распространяется только на крупные компании.

Ранее предоставленные СЭЗ налоги и преференции были упразднены или сокращены, что лишает зоны какой-либо привлекательности.

Нет четко сформулированных целей создания свободных экономических зон, комплексного подхода к развитию СЭЗ. А бюрократия и лишние требования только усложняют ситуацию.

Как сделать СЭЗ выгодными

Группа депутатов предлагает изменить закон о СЭЗ. В частности, парламентарии считают, что нужно полностью изменить условия предпринимательства на территории СЭЗ. Например, стоить расширить специализацию СЭЗ, дать возможность работать индивидуальным предпринимателям, развивать сервисные зоны.

Нужно установить, что на территории СЭЗ и специальных зон для реализации инвестиционных проектов действует упрощенный и/или свободный режим въезда и выезда всех граждан, не только иностранных.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, нужно обеспечить режим стабилизации инвестиций для всех субъектов СЭЗ независимо от объема инвестиций. Кроме того, стоит разрешить размещение и функционирование на территории СЭЗ объектов социального, культурного и бытового назначения.

А пересмотр льгот и преференций должен руководствоваться принципом потребности предпринимателей, отражать их нужды.

На СЭЗ необходимо создавать современную и эффективную команду менеджеров с сильными лидерскими качествами, способными работать с инвесторами.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят снизить отчисления предприятий гендирекциям СЭЗ
Счетная палата выявила многомиллионные нарушения в гендирекции СЭЗ «Бишкек»
Минэкономики выступило против льгот для отдельных субъектов СЭЗ
Инвестиции в действии. Как развивают бизнес с помощью льготных кредитов
Владелец предприятия в СЭЗ «Бишкек» не доплатил 150 миллионов сомов налогов
Внесены изменения в Закон «О реорганизации свободной экономической зоны «Бишкек»
Депутаты проведут выездное заседание профильного комитета в СЭЗ «Бишкек»
Предприниматели неправильно толкуют закон о свободных экономических зонах
Директора СЭЗ «Бишкек» отстранили от должности на время следствия
В случае запрета производства полиэтиленовых пакетов в Кыргызстане 10 предприятий понесут ущерб в 16 миллионов сомов
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует недвижимость по&nbsp;выгодным ценам «Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам
Нариман Тюлеев о&nbsp;том, как распределяли участки в&nbsp;парке имени Ататюрка Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка
Акционеры завода &laquo;Ореми&raquo; просят президента защитить их&nbsp;частную собственность Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность
Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и&nbsp;знакомых Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и знакомых
Бизнес
Закон о&nbsp;СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и&nbsp;успешными Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
Акылбек Жамангулов: Мы&nbsp;видим MegaCom крупнейшим холдингом Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом
Клиенты O!Store: &laquo;Спасибо за&nbsp;трепетное отношение, человечность и&nbsp;простоту!&raquo; Клиенты O!Store: «Спасибо за трепетное отношение, человечность и простоту!»
29 октября, вторник
11:25
В Бишкеке митингуют против названия улицы в честь Молдомусы Конгантиева В Бишкеке митингуют против названия улицы в честь Молдо...
11:10
В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими
11:09
Контрабанда ГСМ. Финпол просит граждан сообщать о точках стихийной торговли
10:47
Фильмы из 11 стран Европы покажут в Бишкеке. Накануне открылся кинофестиваль
10:28
В Бишкеке приступили к установке видеокамер с функцией распознавания лиц