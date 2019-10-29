Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными

Потенциал свободных экономических зон в Кыргызстане не раскрыт. Проще говоря, они не приносят той пользы, которую от нее ждут. Чтобы исправить ситуацию, нужны поправки в закон о СЭЗ.

Территории есть, толку нет

Согласно статистике, свободные экономические зоны Кыргызстана привлекли инвесторов из 30 стран, созданы 234 компании и совместных предприятия.

Но назвать работу СЭЗ эффективной можно с большой натяжкой.

Средний процент освоения территории, выделенной под СЭЗ в Кыргызстане, составляет 0,0055 процента. Простаивание 99,99 процента территории свидетельствует о неэффективном использовании земельных участков.

СЭЗ дают лишь 1 процент ВВП, 0,1 процента рабочих мест, $0,08 миллиарда мирового экспорта и лишь 0,1 процента привлечения прямых иностранных инвестиций. И если ничего не делать, то будет только хуже. Компании будут закрываться и уходить из КР.

Инвесторы не хотят вкладывать деньги в отечественные СЭЗ.

Условия работы в них непривлекательны. На сегодня в СЭЗ неэффективное управление и неразвитая инфраструктура. На сегодня основными инвесторами в свободных зонах являются малые и средние предприятия. А режим стабилизации условий работы распространяется только на крупные компании.

Ранее предоставленные СЭЗ налоги и преференции были упразднены или сокращены, что лишает зоны какой-либо привлекательности.

Нет четко сформулированных целей создания свободных экономических зон, комплексного подхода к развитию СЭЗ. А бюрократия и лишние требования только усложняют ситуацию.

Как сделать СЭЗ выгодными

Группа депутатов предлагает изменить закон о СЭЗ. В частности, парламентарии считают, что нужно полностью изменить условия предпринимательства на территории СЭЗ. Например, стоить расширить специализацию СЭЗ, дать возможность работать индивидуальным предпринимателям, развивать сервисные зоны.

Нужно установить, что на территории СЭЗ и специальных зон для реализации инвестиционных проектов действует упрощенный и/или свободный режим въезда и выезда всех граждан, не только иностранных.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, нужно обеспечить режим стабилизации инвестиций для всех субъектов СЭЗ независимо от объема инвестиций. Кроме того, стоит разрешить размещение и функционирование на территории СЭЗ объектов социального, культурного и бытового назначения.

А пересмотр льгот и преференций должен руководствоваться принципом потребности предпринимателей, отражать их нужды.

На СЭЗ необходимо создавать современную и эффективную команду менеджеров с сильными лидерскими качествами, способными работать с инвесторами.