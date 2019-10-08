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Бизнес

Как упустить работника мечты?

Где можно найти работу в наше время? Этим вопросом задаются специалисты всех уровней. Ответ есть! Сервисы бесплатных объявлений.

Lalafo — сервис, где каждый месяц размещаются более 100 тысяч вакансий и 300 тысяч соискателей находят друга друга. Сейчас у сервиса сложилась огромная аудитория, состоящая из самых разных возрастов. На сайт заходят не только обычные люди, но также и различные компании и владельцы бизнеса. Но некоторые работодатели размещают вакансии очень невнимательно...

Lalafo собрал для вас несколько вредных советов на тему размещения вакансий. Итак, если вы хотите, чтобы вашу вакансию отклонили или не заметили соискатели, обязательно сделайте следующее:


Более подробные правила размещения объявлений можно прочитать здесь.

Да, у многих сервисов, в том числе на Lalafo, довольно жесткие правила к объявлениям о работе. Сервисы требуют соблюдения законодательства Кыргызстана, и это правильно. Сервис Lalafo банит объявления, не соответствующие следующим правилам:

  1. Соблюдение законодательства КР.
  2. Неполная информация о работодателе и вакансии.
  3. Несоответствие принципам этики и общественного порядка.

Все для того, чтобы соискатели находили полезные для себя объявления, а работодатели как можно быстрее нашли сотрудника своей мечты. 

Правильно оформленная вакансия, по данным сервиса, может увеличить количество откликов в 30 раз.

Если у вас есть предложения, как улучшить правила, или есть замечания, обращайтесь: info@lalafo.kg

Если вашу вакансию на Lalafo отклонили, напишите в техподдержку: 0703188555 (WhatsApp) и ваш случай рассмотрят индивидуально.
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