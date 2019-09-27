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Бизнес

В «Яндекс.Такси» предложили систему проверки водительских удостоверений для ЕАЭС

Создать распределенную систему проверки водительских удостоверений на пространстве ЕАЭС — с такой инициативой сегодня выступили представители «Яндекс.Такси» в рамках Евразийской недели в Бишкеке.

На первом этапе специалисты сервиса готовы помочь с формированием системы проверки водительских удостоверений для стран ЕАЭС, а в перспективе — и для партнеров союза, включая, например, Молдову и Узбекистан.

«Полная информация о статусе водительских удостоверений есть сейчас только у государственных органов разных государств. Если у таксопарков и онлайн-сервисов появится доступ к таким базам, они смогут оперативно проверять важные для безопасности поездок сведения: не истек ли срок действия удостоверения, не лишен ли водитель права на управление транспортным средством, является ли удостоверение настоящим», — объяснили представители «Яндекс.Такси».

В компании подчеркнули, что данные должны быть доступны в машиночитаемом виде — именно это позволит автоматически проверять действительность водительских удостоверений в режиме реального времени. Сейчас такой возможности нет даже для проверки российских водителей, а проверка удостоверений, выданных в других странах ЕАЭС, российским таксопаркам и онлайн-сервисам вообще недоступна.

Система распределенной проверки позволит ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, утративших право на управление автомобилем.

При этом таксопарк и онлайн-сервис не будут знать причину, по которой водитель остался без прав. Это предотвратит утечку информации личного характера.

Из государств, входящих в ЕАЭС, с национальными правами работать в такси в России могут граждане тех стран, где русский язык имеет статус официального, — Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В компании отмечают, что возможность такой проверки может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере.

Инициатива позволит спокойно работать честным водителям-кыргызстанцам, которые часто страдают от того, что попадается много поддельных водительских удостоверений, и есть риск запрета для всех граждан Кыргызстана работать в такси.

Если появится такая общая база, то и службы такси, и любые другие организации смогут проверить подлинность водительских удостоверений, а честные водители будут защищены.
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