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Бизнес

Реальная бизнес-модель на рынке строительных материалов Кыргызстана

AquaDom — крупнейшая компания по реализации сантехнического оборудования. Компания развивалась и росла много лет. Как это происходило, рассказал нам один из партнеров по бизнесу Сергей Мельников.

— Расскажите, как все началось, как возникла идея заниматься именно сантехникой?

— Идея возникла в 2009 году у партнера — он хотел продавать товар для строительства и обустройства дома, помогать людям быстро и легко находить необходимое. А вот название AquaDom не совсем обычное: Aqua, то есть вода, — это про все, что связано, соответственно, с сантехникой, а Dom — про все, что связано с ремонтом. Под таким названием мы существуем уже десять лет — в этом году у нашей компании юбилей.

Мы начали с того, что взяли эксклюзивные контракты по трем направлениям — развивали дистрибьюцию. Кроме того, AquaDom — это фактически торговая площадь, где можно найти брендовые зоны разных направлений. Мы мечтали построить компанию, ориентированную именно на клиента, чтобы с нами было комфортно работать и розничным покупателям, и партнерам, и дизайнерам.

— Как равивается компания сегодня?

— Сейчас рынок меняется, все уходит в digital, в онлайн. Много точек продаж уже не нужно. С развитием интернета клиент может найти любую локацию и приехать к нам. Поэтому мы максимально используем онлайн-платформы: наш интернет-гипермаркет aquadom.kg, Lalafo или Instagram. Lalafo, например, отличная площадка в Кыргызстане: большой трафик и огромное количество просмотров.

На LalaConf Константин Горожанкин привел отличные данные, что в КР покрытие интернета уже больше 20 процентов. А это значит, e-commerce будет развиваться очень быстро.

— Чем отличается ваша компания от других?

  Мы работаем только с лучшими в мире производителями сантехники. Наш магазин прежде всего отличается ассортиментом, ценой, сервисом, консультацией и доставкой. Это пять ключевых факторов. Доставка у нас, например, бесплатная.

— Как вы повышали свою узнаваемость?

— Сейчас только онлайн: соцсети, платформы.

Мы там, куда приходят пользователи: Lalafo, Instagram.

В поисковых запросах Lalafo всегда один из первых. Нравится, что на сервис люди заходят целенаправленно за какими-либо товарами или услугами.

— Расскажите о планах на будущее.

— Мы хотим привезти в страну еще пару хороших брендов: качественные, доступные марки с хорошей гарантией. Планируем покорять регионы. Уже успешно работает фирменная точка продаж в Кызыл-Кие, скоро планируем открыть на юге еще одну. 

— Небольшой совет молодым бизнесменам.

— Если есть деньги и нет идей, нужно найти идею. У меня, например, было много разных идей, но не было денег. И я делился своими идеями, благодаря этому я смог заработать денег и себе, и партнеру.

А если у вас есть хорошая идея и экспертность в определенной области, вы сможете найти партнера с финансами.

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